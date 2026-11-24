俄罗斯对乌克兰港口和出口路线的袭击威胁到全球粮食安全，并危及数百万人的生计，特别是那些依赖乌克兰农产品出口的国家的民众。

据外交部长称，克里姆林宫仍在试图阻挠乌克兰农产品进入世界市场。

“克里姆林宫再次威胁到数百万人的生计，特别是那些依赖乌克兰农产品出口的国家的民众。 尽管俄罗斯试图阻挠，乌克兰仍将继续尽其所能确保全球粮食供应，”西比加写道。

乌克兰外交部长对拉脱维亚及其总统埃德加斯·林克维丘斯主持联合国安理会会议表示感谢。这是拉脱维亚历史上首次担任该机构轮值主席国。

此外，安德烈·西比加还特别提到土耳其、印度、埃及和菲律宾参加了此次会议。他强调，俄罗斯对乌克兰发动的战争所造成的后果已远远超出了欧洲大陆的范围。

西比加表示，在冬季来临之际，俄罗斯仍在继续袭击乌克兰的关键基础设施，企图使数百万乌克兰人失去电力、供暖和供水。

此外，乌克兰外长表示，俄罗斯占据联合国安理会常任理事国席位——该席位此前属于苏联——是违法的。

乌克兰外交部长安德烈·西比加在联合国安理会关于乌克兰问题的会议结束后发表了上述声明。

近日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基听取了情报部门和军方关于黑海及粮食出口航线安全局势的汇报。 会议结束后，确定了保护船只和港口基础设施所需的额外兵力和资源。乌克兰外交官和政府官员已接到相关任务。

需要指出的是，俄罗斯同意在未签署永久和平协议的情况下，与乌克兰就黑海问题达成一项临时协议。与此同时，土耳其正在制定相关提案以促成协议，并正与乌克兰和俄罗斯双方就此进行磋商。

俄罗斯代表团在阿布扎比的谈判中表示，其无权就黑海局势降级以及停止对乌克兰能源基础设施的袭击进行讨论。

乌克兰外交部长安德烈·西比加于11月16日（星期一）参加了旨在落实欧盟黑海战略的部长级会议第一场会议。 讨论主要围绕互联互通领域的跨区域议程展开。

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