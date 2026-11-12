乌克兰正在筹划新的救援行动，以营救仍滞留在临时被占领土上的人员。人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，计划邀请美国合作伙伴参与此项工作，特别是美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的团队。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在Espreso电视台的《现在最重要的》节目中作出了上述表态。

据他介绍，在筹备奥列什基人道主义行动期间，乌克兰方面在梅拉尼娅·特朗普及其特别代表马克·贝克曼的参与下，成功制定了与俄罗斯互动的新机制。 该机制规定三国代表需亲临俄罗斯联邦控制的地区，以确保援助过程更加透明。

该机制使希望离开奥列什基的公民得以返回乌克兰控制的领土。与此同时，卢比涅茨表示，赫尔松州其他定居点以及其他地区被占领土的居民也需要此类援助。

目前，乌克兰方面正在分析首次行动的结果，并确定需要改进哪些方面以更有效地保护公民。卢比涅茨指出，关于可能开展的后续人道主义行动的问题，已与美国合作伙伴及俄方进行了讨论。

“梅拉尼娅·特朗普本人已确认，她愿意支持此类人道主义行动和人道主义任务，并竭尽全力拯救乌克兰公民的生命，”这位人权专员强调道。

他还透露，自乌克兰代表团从华盛顿返回后，与美国第一夫人团队的沟通几乎每天都在进行。据卢比涅茨称，这种合作在近期可能会带来新的积极成果。

此前，卢宾采茨曾宣布将从奥列什基及周边村庄进行新一轮撤离。

需要指出的是，梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出了回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动安全撤离，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助物资。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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