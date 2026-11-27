基辅已向国际合作伙伴传达了在黑海水域实现停火的条件，并正等待莫斯科方面的回应。外交部长安德烈·西比加于11月27日在“乌克兰粮食”会议上发表了上述声明。

据该部长称，基辅准备承担保障全球粮食安全的角色，因此提出了这一建议，旨在恢复航行自由并确保农产品出口畅通无阻。

“我们已做好停火的准备。我们感谢印度、土耳其和埃及，它们在缓和黑海局势以及提供调解服务方面发挥了积极而重要的作用。目前，我们正在等待俄罗斯的答复。 我们所有的提议都已传达，”他表示。

与此同时，西比加指出，每当基辅向合作伙伴转达关于黑海停火的提议时，莫斯科总会提出“不切实际的要求”。

“目前俄罗斯当局也在这么做。他们一上来就提议将石油纳入条件。石油可以是更广泛能源停火协议的一部分。是的，我们也准备好达成能源停火协议，但必须将所有能源要素一并纳入考量。 至于黑海问题，我们则侧重于农产品。而且，我们确实提出了切实可行的建议，”这位外交部长解释道。

据乌克兰公共广播公司报道，他还强调了国际社会对俄罗斯施加压力以恢复黑海海域航运安全的重要性。

此前，泽连斯基已下令加强黑海地区港口和粮食运输路线的防护。

需要指出的是，俄罗斯拒绝在未签署永久和平协议的情况下，与乌克兰就黑海问题达成临时协议。与此同时，土耳其正在制定相关提案以促成协议，并正与乌克兰和俄罗斯双方就此进行磋商。

俄罗斯代表团在阿布扎比谈判期间表示，其无权就黑海局势降级及停止对乌克兰能源基础设施的袭击进行讨论。

乌克兰外交部长安德烈·西比加于11月16日（星期一）参加了旨在落实欧盟黑海战略的部长级会议第一场会议。 讨论主要围绕互联互通领域的跨区域议程展开。

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