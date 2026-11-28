乌克兰防空部队目前已击落约70%的俄罗斯喷气式无人机。与此同时，由于美国爱国者系统拦截导弹严重短缺，防弹道导弹能力仍面临挑战。

据国家元首称，乌克兰防空部队在对抗俄罗斯最快无人机方面的效能正在逐步提升。目前，乌克兰军队大约能拦截其中七成。

相比之下，应对弹道导弹的局面则复杂得多。乌克兰急需用于摧毁弹道导弹的弹药，特别是爱国者系统所需的拦截导弹。此外，必要防空装备的供应也一再延迟。

弗拉基米尔·泽连斯基对美国将更多关注投向中东国家表示不满，而乌克兰则继续需要额外的防空装备。

“遗憾的是，他们将注意力集中在中东，并更多地向那里提供援助。真遗憾。我们对此有巨大的疑问，”总统表示。

他强调，导弹供应的延误直接影响乌克兰保护平民免受俄罗斯袭击的能力。

“这些导弹的短缺意味着人们的生命，”泽连斯基强调道。

在采访中，总统还就美国卫星通信系统星链（Starlink）及其军用版本星盾（Starshield）在乌克兰临时被占领土上的使用限制发表了看法。

此前，负责操控拦截无人机的乌克兰军方向BBC透露，部分俄罗斯“沙希德”无人机速度过快，超出了乌克兰无人机的拦截能力。因此，敌方无人机能够飞行更远的距离，并更深入地渗透到乌克兰境内。

记者还询问了弗拉基米尔·泽连斯基，究竟是谁做出了在被占领土上限制卫星通信的决定。

“从技术层面来说是SpaceX，从政治层面来说——我不知道，真的不知道。这就像打乒乓球一样。我们问一方，他们却说是另一方，”这位国家元首回答道。

这一消息来自乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基接受BBC的采访。

11月28日凌晨，俄军出动162架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括74架沙赫德喷气式无人机。防空部队击落了141架敌方无人机。截至当天上午，袭击仍在持续。

2026年11月27日，一架俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的克雷门丘克市。市中心两所教育机构的建筑遭到损毁。此次袭击导致两名12岁和13岁的儿童受伤。

11月28日星期六，俄军袭击了第聂伯市的交通基础设施。袭击导致两人受伤。目前，伤者正在接受必要的医疗救助。

关注我们在