乌克兰对俄罗斯石油基础设施的打击导致该国石油加工能力大幅下降，并在侵略国的国内燃料市场上引发了新的问题。乌克兰国防部的一份报告中提到了这一点。

由于2026年10月底和11月发生的袭击，俄罗斯35家最大炼油厂中有9家停产， 导致俄罗斯实际原油加工量可能减少约30%，降至每日20万吨。总体而言，由于设施受损和停产，俄罗斯总炼油产能中可能有20%至35%处于停工状态。

这导致燃油供应中断，并在包括卡累利阿、布里亚特、 外贝加尔边疆区和克拉斯诺亚尔斯克边疆区，以及新西伯利亚州、阿尔汉格尔斯克州和彭赞斯克州。 由于成品油短缺，俄罗斯被迫从国外采购燃油，特别是通过海运从土耳其、摩洛哥和埃及进口。

俄罗斯国防部指出，用于生产商品汽油和柴油的二次加工复杂设备（如裂解装置或重整装置）的修复需要六到八个月的时间， 因此，受损企业短期内仍无法满负荷运转。

来源：乌克兰国防部报告。

据柏林卡内基中心高级研究员谢尔盖·瓦库连科评估，遭袭的炼油厂曾占俄罗斯汽油总产量的约55%。此次破坏的规模可能导致部分产能停产。

11月13日凌晨，无人机袭击了俄罗斯伏尔加格勒的工业区，该地区坐落着俄罗斯最大的炼油厂之一——卢克石油-伏尔加格勒炼油厂。 袭击发生后，厂区内发生火灾，附近持续传来爆炸声。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区还因此断电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制措施是在乌克兰对炼油厂进行一系列打击后开始实施的。

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