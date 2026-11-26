乌克兰国防军已开始为“圣诞老人”人道主义行动做准备，该行动旨在向暂时被占领的金伯恩沙嘴居民运送食品和药品。领土防卫部队第122独立旅的各单位参与了此次援助行动的组织工作。

“根据‘敖德萨’地区防卫部队指挥官德尼·诺西科夫上校的命令，地区防卫部队第122独立旅的所有部门目前正在为实施计划中的任务进行准备，”通报中写道。

此次行动代号为“圣诞老人”。出于安全考虑，军方暂不透露行动的具体细节，但强调该行动纯属人道主义性质。

“不过，我们要强调，此次行动的目标纯粹是人道主义的。我们军人响应了民众对食品和药品的需求，随即开始整理救援物资包，”“敖德萨”作战指挥部的一位代表表示。

在分析来自不同渠道的信息后，军方开始准备定向寄送的包裹。食品和必需品的清单是根据从已撤离金伯伦沙嘴的当地居民处了解到的需求制定的。

人道主义包裹中将包含谷物、面食、糖、黄油、食用油、炖肉、芸豆和豌豆。药品方面受到了特别关注——将向居民提供最急需的药品。

“正因如此，此次行动才被命名为‘圣诞老人’。” 圣尼古拉斯节即将到来。因此，我们乌克兰国防军希望重申普世价值观、关怀、同情以及帮助最需要帮助者的责任，”敖德萨作战-战术集团强调道。

这一消息由“敖德萨”作战-战术集团发布。

近日，来自基辅州乌克兰卡市的乌克兰女演员安东尼娜·希日尼亚克对当地居民被迫生活的条件表示愤慨。 据她介绍，自2月以来，该市一直没有供暖和热水，居民家中寒冷且开始发霉。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基列举了赫尔松州和扎波罗热州15个被临时占领的居民点，乌克兰方面提议参照奥列什基的模式，在这些地区组织人道主义救援行动。

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