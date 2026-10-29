乌克兰铁路公司澄清了俄罗斯对第聂伯尔火车站发动袭击的具体情况

乌克兰铁路公司详细说明了俄罗斯对第聂伯尔火车站发动袭击的具体情况，此次袭击导致平民乘客死亡和受伤。 据该公司称，车站事先已发布空袭警报，在发现危险升级后，原定开往扎波罗热的电动列车上的乘客开始撤离。距离袭击发生还有10多分钟。

乌克兰铁路公司强调，正在对这起悲剧的具体情况进行详细调查，并呼吁乘客在火车站、车站、站台及列车上严格遵守安全规定。

“至关重要：我们再次呼吁大家在我们的车站、铁路基础设施周边以及列车上，尽可能严格遵守安全指示和规定。 绝不能指望敌人会表现出丝毫人性——因此，对我们所有人来说，至关重要的是不要给敌人可乘之机，保护好自己并遵守规则，”该公司指出。

据乌克兰铁路公司消息，在悲剧发生前，第聂伯车站及各站点已提前收到了关于该市发布空中警报的通知。 当公司的监测团队发现喷气式无人机正在逼近并判定存在高风险时，立即向机车组和车站工作人员下达了暂停运行的指令。

在原定开往扎波罗热的电动列车上，袭击发生前10多分钟就发布了疏散指令。车内广播开始播放，副司机按照既定规程逐节车厢巡查。

乌克兰铁路公司提醒，每节动车组车厢内均张贴有相关指示的海报。 这些通知还明确要求乘客不仅要离开列车，还要尽快远离站台至少200米。

机车乘务组已提前撤离。

与此同时，车站内多次广播提醒乘客必须疏散并前往避难所。还告知乘客，待空袭警报解除后，列车将恢复运行。

尽管有警告和广播通知，但在袭击发生时，仍有部分人员滞留在列车附近。据乌克兰铁路公司评估，这是造成大量人员伤亡的原因之一。

“遗憾的是，尽管有这些措施，但在袭击发生的那个致命时刻，仍有不少人处于列车附近，因此才导致如此多的伤亡，”该公司表示。

乌克兰铁路公司将此次袭击称为“卑鄙的袭击”，并强调俄罗斯仍在有针对性地攻击铁路基础设施，使乘客和员工置身于危险之中。

“这是一次可悲而卑鄙的袭击。我们对俄罗斯人已不抱任何其他期待。但我们可以保护自己。尽管面临极度危险，我们仍坚持运营，但如果此类损失不断重演，其代价将变得过于高昂。 今天，我们无法阻止敌人摧毁铁路、杀害铁路员工和乘客的企图。但我们可以也必须互相照顾，”乌克兰铁路公司表示。

10月29日，总统沃洛迪米尔·泽连斯基公布了俄罗斯袭击第聂伯罗铁路车站现场的画面。据初步数据，此次火箭无人机袭击造成13人死亡，另有10人受伤。

需要指出的是，占领军袭击了第聂伯市的火车站，造成至少13人死亡。

在俄罗斯袭击后，第聂伯市一家企业发生火灾。

悲剧发生后，该公司计划再次详细审查所有威胁应对预案，以确定可采取哪些额外措施，以及如何加快将人员疏散至安全地点。

乌克兰铁路公司强调，火车站、车站、站台以及长途和近郊列车仍可能是俄罗斯袭击的潜在目标。因此，乘客必须时刻保持警惕，并遵守铁路工作人员的指示。

“我们将再次逐条审查所有应急预案，以确定还能采取哪些措施，或在有限的反应时间内加快行动，确保每个人——毫无例外——都能转移到安全地点！ 全国各地的火车站、站台和车站，每一列火车——无论是长途列车还是城际列车——如今都是敌人的优先攻击目标。只有保持高度警惕并严格遵守指示，才能挽救生命，”该公司强调道。

该公司还提醒道，由于针对铁路基础设施的有针对性袭击，目前每个火车站和每个站台都属于高危区域。

乌克兰铁路公司呼吁所有继续乘坐火车出行的人士，请仔细聆听广播公告并遵守工作人员的指示。

“我们再次呼吁所有继续乘坐火车出行的人：请仔细聆听每一条广播通知，遵守铁路工作人员的指示，确保自身安全。 敌人的目的就是杀害我们。只有在每个车站都严格遵守所有规定的情况下，我们才能继续出行并保住性命，”该公司表示。

同时，还请乘客提醒那些计划在未来几天内乘坐火车的亲友，务必遵守安全规定。

“如果您独自出行，或者认识近期计划乘坐火车出行的人，请再次提醒他们务必遵守这些规定，”乌克兰铁路公司呼吁道。

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