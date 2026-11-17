俄罗斯技术界很想知道，在11月17日夜间的行动中，乌克兰方面是如何在克里米亚建立起稳定通信的。

鉴于Starshield系统访问受限，且克里米亚大桥周边地区正积极运用电子战（REB）手段，这一点尤为重要。

“整个俄罗斯技术界都在关注一个问题：我们究竟是如何在克里米亚建立起稳定通信的。

毕竟在行动前，我们因‘巧合’被限制了访问‘Starshield’的权限，而克里米亚大桥也被电子战手段封锁得严严实实。各种说法层出不穷。 就让这成为我们的小秘密吧），”谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫说道。

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乌克兰总统顾问谢尔盖·弗莱什·贝斯克雷斯诺夫在Facebook上发布了这一消息。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢铁沉入了刻赤-叶尼卡尔运河的河底。 据该帖子作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在无人机袭击克里米亚大桥后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未询问袭击造成的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表了评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

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