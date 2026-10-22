俄罗斯判处克里米亚政治犯弗拉基米尔·阿纳涅夫入狱

罗斯托夫-纳-多努的南部地区军事法院判处77岁的克里米亚政治犯弗拉基米尔·阿纳涅夫判处18年有期徒刑，罪名是据称策划暗杀俄罗斯任命的“临时占领克里米亚领导人”谢尔盖·阿克肖诺夫。

根据判决书，阿纳涅夫的前四年将在监狱服刑，剩余刑期将在严管制劳改营中度过。此外，法院还判处其60万卢布的罚金。

据俄罗斯调查部门称，阿纳涅夫据称属于一个团伙，该团伙成员跟踪监视谢尔盖·阿克肖诺夫公务车的行踪，并制造了爆炸装置。

俄方声称，该团伙使用隐蔽摄像头对车辆进行监视，而遥控爆炸装置据称存放在阿克梅斯吉特（辛菲罗波尔）的一处租用车库内。

弗拉基米尔·阿纳涅夫是克里米亚最年长的政治犯。据人权活动人士称，他患有严重的健康问题，特别是视力、脊柱、肌肉、肾脏和双腿方面。他目前依靠拐杖行走。

阿纳涅夫虽已接受过双眼手术，但视力仍在持续恶化。其中一只眼睛正发展为青光眼。此外，他还患有高血压。

2024年2月2日，该男子在阿克梅斯吉特（辛菲罗波尔）一位熟人的公寓内被拘留。

弗拉基米尔·博德纳尔和奥克萨娜·舍甫琴科也卷入了同一案件。占领当局的法院此前曾非法判处他们分别13年和10年有期徒刑。

据人权活动人士称，64名年迈的克里米亚政治犯遭受了俄罗斯占领者的迫害。其中包括49名男性和15名女性。

其中45人已被非法判刑，另有19人仍被关押在看守所中。

弗拉基米尔·阿纳涅夫一案是俄罗斯当局迫害临时被占领的克里米亚居民的案例之一。针对他的指控基于俄罗斯调查方的说法。

克里米亚鞑靼资源中心在Facebook上通报了这一消息。

此前，罗斯托夫-纳-多努的南部地区军事法院已对六名克里米亚鞑靼人作出判决，他们是“希兹布·塔赫里尔案”中巴赫奇萨赖第五案组的涉案人员， 判处了15至19年不等的长期监禁。

最高法院维持了对一名28岁扎波罗热居民的判决，该男子曾向俄罗斯联邦安全局（FSB）提供乌克兰军事设施的情报，并汇报俄罗斯炮击造成的后果。该男子将入狱服刑15年，其财产将被没收。

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