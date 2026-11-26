由于俄罗斯占领地区物流状况恶化，运往临时被占领的克里米亚的货物运费上涨了四倍。 俄罗斯运输商担心食品供应中断，提议在该半岛建立三个月的食品储备。

“俄罗斯运输公司的代表建议在临时被占领的克里米亚建立三个月的食品储备，原因是R-280公路 ‘新俄罗斯’公路运输中断的威胁，该公路贯穿乌克兰被占领土，”该报道称。

据运输商称，由于乌克兰无人机袭击加剧，越来越少的公司愿意通过所谓的陆路走廊向克里米亚运送货物。 尽管目前该半岛尚未出现严重的食品供应中断，但从莫斯科到克里米亚一辆卡车的运输费用已从25万卢布上涨至100万卢布。

俄罗斯运输商预计，冬季因严寒、降雪和结冰，情况可能会进一步恶化。人权活动人士强调，被占领的克里米亚半岛对俄罗斯食品供应的高度依赖加剧了这一问题。

据被占领克里米亚所谓工商会代表罗曼·布列诺夫称，该半岛仅能自给自足满足25%的肉类需求和35%的乳制品需求，克里米亚人权中心补充道。

克里米亚-刻赤渡轮航线因运营受限，也带来了额外的困难。 据人权活动人士透露，在运输过程中，俄罗斯国防部和联邦安全局（FSB）的货物享有优先权。而载有食品和药品的运输车辆则可能需要等待3至18天才能过境。

此外，受恶劣天气影响，渡轮航行会不时暂停。

克里米亚鞑靼资源中心（KRC）援引俄罗斯媒体报道称。

俄罗斯联邦交通部长德米特里·亚德罗夫于11月25日（周三）表示，目前尚无法确定克里米亚大桥公路部分的修复时间，该部分在超过一周前被乌克兰国防军的打击摧毁。

由于天气条件恶劣，俄罗斯军队在冬季修复克里米亚大桥的可能性微乎其微。与此同时，目前还无法预测占领军能否在春季迅速启动修复工作。

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