乌克兰安全局称，自全面战争爆发以来，俄罗斯已对乌克兰发动了近1.7万次网络攻击

自全面入侵开始以来，俄罗斯已对乌克兰发动了近1.7万次网络攻击。其中绝大多数是由俄罗斯情报机构的下属单位策划的。

据他介绍，大多数网络攻击在初期阶段就被成功化解。因此，其影响往往不为广大公众所察觉。

卡拉巴什金还指出，由于俄罗斯网络攻击者身处俄罗斯境内，因此很难将其绳之以法。

2023年，某移动运营商遭遇网络攻击后，乌克兰安全局开始将针对关键基础设施的攻击视为战争罪。

伊万·卡拉巴什金举例说明了此类攻击可能造成的后果：由于系统运行受阻，一名妇女无法呼叫急救，最终不幸身亡。

这一案例表明，网络攻击可能对人的生命构成直接威胁，其后果远超出数字空间的范畴。

据《福布斯》报道，乌克兰安全局（SBU）网络安全部副主任伊万·卡拉巴什金在塔林数字峰会上发表了上述言论。

据法国24台报道，乌克兰和侵略国俄罗斯联邦的紧急警报系统在当晚均遭受了网络攻击。 在攻击期间，两国用户收到了关于可能发生核打击的虚假警报。

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯就俄罗斯对乌克兰空袭警报应用的网络攻击发表了评论。她表示，此类行动是俄罗斯针对乌克兰更广泛战争的一部分。

乌克兰对俄罗斯紧急警报系统发动了网络攻击，以回应莫斯科方面的行动——莫斯科于11月1日袭击了乌克兰系统，并向用户散布了关于核威胁的虚假警报。 总统沃洛迪米尔·泽连斯基证实，乌克兰的此次行动是对俄罗斯干预的回应。

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