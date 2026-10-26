如果乌克兰没有在中东消耗掉大部分拦截弹，其“爱国者”系统的导弹储备本可以维持数年。与此同时，实战经验帮助乌克兰军队调整了使用这些防空系统的战术。

乌克兰空军司令部通讯处处长尤里·伊格纳特在RBC-乌克兰播客《这就是基地》中表示了这一点。

他解释说，在全面战争期间，乌克兰军方改变了对美国防空系统的运用方式。特别是，他们学会了在各种战术情况下使用“爱国者”系统，并更合理地消耗昂贵的拦截导弹。

据伊格纳特称，乌克兰使用“爱国者”系统的经验与其他国家采用的方法有显著不同。其中一个例子是，该系统不仅可以从固定阵地发射，还可以用于伏击，并在随后转移阵地。

“例如，‘爱国者’系统不必像美国人在机场或基地那样将其作为固定系统使用，而是可以将其变成——姑且称之为——‘游击式’系统： 设下伏击，击落五架敌机后完好无损地返回，”空军发言人解释道。

他还提到了布良斯克州的一起事件，并以此为例说明乌克兰军队在使用美国防空系统时的作战能力。

另一项区别在于弹药消耗。据伊格纳特称，乌克兰操作组已掌握“一弹一靶”的作战方式，而在中东地区，某些情况下曾同时发射多达八枚拦截导弹。

他解释说，“爱国者”系统有三种工作模式：自动、半自动和手动。

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据他介绍，在自动模式下，该系统可发射大量拦截弹。因此，若缺乏相应的实战经验，可能会将发射架上的整组导弹一次性全部用于打击单一目标。

“由于缺乏此类经验，他们可能会针对一架‘沙赫德’无人机或一枚弹道导弹，直接从发射架上发射整组反导导弹，”伊格纳特补充道。

据他估算，在中东地区消耗的导弹数量，本足以让乌克兰的这些系统运行数年。

“正因如此，我们才陷入了目前的危机，因为在中东消耗的弹药，本足以让我们继续使用‘爱国者’系统进行数年的作战任务，”伊格纳特总结道。

与此同时，乌克兰正请求瑞典协助提供“爱国者”和IRIS-T导弹。

而俄罗斯则可能趁乌克兰等待“爱国者”导弹之际，加强弹道导弹打击。

在此背景下，波兰拒绝向乌克兰移交“爱国者”系统的导弹。

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