11月26日上午，基辅左岸地区上空出现一股巨大的烟柱，甚至在奥博隆区也能看到。 据初步消息，火灾发生在“利索瓦”地铁站附近，很可能就在“达里诺克”购物中心附近。

目击者发布了一段视频，视频中可见一团浓密的黑色烟雾升腾而起，高过周围的建筑物。

截至发稿时，基辅市政府尚未就该事件发表评论。

与此同时，11月26日凌晨，俄罗斯对基辅发动了袭击。清晨7时左右，乌克兰国家紧急情况局通报了首都德斯尼亚区遭受袭击后的情况。

据救援人员称，共有7人受伤，其中包括两名儿童。其中一处被击中地点发生了大规模火灾，非住宅建筑遭到破坏。另一处地点也发生了火灾，并记录到了建筑损毁情况。

乌克兰国家紧急情况局未透露受损建筑的确切地址。 与此同时，据初步消息显示，附近发生火灾的“达里诺克”购物中心正位于基辅德斯尼亚区。关于“利索瓦”地铁站附近的火灾是否与当晚的俄罗斯袭击有关，目前尚未有官方通报。

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当地公共账号“基辅动态”报道了这一消息。

需要指出的是，过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

此前，俄军在哈尔科夫州用无人机击毙了民用汽车内的一名平民。

11月25日（周三）下午，俄军使用无人机袭击了波尔塔瓦区的一处能源设施，导致4人受伤。

11月25日凌晨，俄罗斯的袭击导致位于基辅的亚历山大·多夫琴科国家故事片电影制片厂的酒店兼宿舍楼受损。爆炸产生的冲击波将一至九层的窗户震碎。 住户未受伤。

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