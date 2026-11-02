11月2日，记者阿扎德·萨法罗夫发布了一篇Sky News的报道，其中揭露了俄罗斯军队如何利用奥列什科居民的撤离以及所谓的“人道主义走廊”来满足其自身军事需求。

萨法罗夫表示，此前无法公布这些画面，因为必须等到被疏散的居民抵达乌克兰控制的领土。如今，Sky News获得了从空中监测疏散情况的独家许可。

该记者透露，监测工作贯穿了撤离前的准备阶段、撤离过程及撤离后的阶段。 萨法罗夫称，在此期间，俄军向奥列什基及周边村庄运送了重型装备、武器、弹药、人员和补给。

此外，俄军还闯入民宅搜寻可作为新阵地使用的地下室，并试图夺回此前丢失的阵地。

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萨法罗夫还特别指出，当地停尸房内遇难平民的遗体被运走。据他称，这些人是因炮击和踩中地雷而死亡，而俄军带走遗体是为了掩盖其行动的痕迹。

该记者强调，必须将这一报道展示给国际社会、外交官以及美国总统唐纳德·特朗普政府的代表们，因为他认为，这些人至今可能仍认为俄罗斯是值得信赖的。

此前，乌克兰武装部队总参谋部曾表示，俄军利用奥列什基的停火期构筑了阵地。

值得一提的是，梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出了回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民都已成功撤离，而对于那些留下来的人，当局已向其提供了人道主义援助。

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