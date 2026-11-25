11月25日早晨，俄军袭击了该市的舍甫琴科区。此次袭击造成6人受伤，其中包括两名儿童，此外还有多栋高层建筑受损。

扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金在Telegram上通报了这一情况。

“伤者人数已增至6人，其中两人是儿童，”他指出。

据扎波罗热市议会秘书雷吉娜·哈尔琴科称，俄罗斯对舍甫琴科区的袭击造成3人受伤，其中两人是正前往调试供暖系统的公用事业工作人员。

“供暖工作人员正前往为居民调试供暖系统，途中遭遇炮击。我们的两名员工目前在医院接受治疗，”这位官员表示。

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在苏姆斯克和塞雷迪诺-布德斯克社区，俄罗斯无人机袭击导致两人死亡，另有三人受伤。乌克兰国家警察于11月25日通报了这一情况。

由于俄罗斯炮击导致能源基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入停电。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月24日，俄罗斯占领军使用Shahed型喷气式无人机袭击了沃伦州科韦尔社区。其中一架无人机击中了一家企业的厂区。

11月23日，在苏姆州克拉斯诺皮尔社区，俄军用无人机精准打击了一辆运送面包和食品的汽车。袭击后引发了火灾。

11月23日星期一，位于基辅市中心的喀尔巴阡山风味牛排馆瓦特拉因俄罗斯炮击而受损。

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