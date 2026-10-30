俄罗斯宣传电视频道“俄罗斯-1”播出了关于暂时被占领的奥列什基镇的一则报道，其中利用当地居民散布针对乌克兰武装部队的指控。 报道声称，该镇有居民据称遭受了“乌克兰武装部队的暴行”。

其中一位受访者用俄语名称“阿列什基”称呼奥列什基，在镜头前哭泣并向宣传人员叶夫根尼·波波夫诉苦。报道中还提到了该镇所谓的“种族灭绝”问题。

该俄罗斯电视台将这些画面作为乌克兰军方犯罪的证据进行呈现，但报道中并未提供任何独立证据来证实这些指控。

10月29日约17时，俄罗斯宣传人员奥尔加·斯卡别耶娃在Telegram上发布了叶夫根尼·波波夫为“俄罗斯-1”频道从奥列什基发回的报道。 当时，乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨正前往这座被俄罗斯占领的乌克兰城市。波波夫采访了一位“奥列什科居民”，她一边哭泣一边讲述亲属被乌克兰武装部队无人机击中身亡的情况。 另一位受访者——俄罗斯英雄、“奥列什科中央区医院”院长弗拉基米尔·哈兰——则讲述了“在乌克兰的袭击中幸存”的经历。

斯卡贝耶娃声称，观众将有机会看到在奥列什基人道主义任务期间的“独家报道”。 波波娃的第一位采访对象是一位身穿白色衬衫和黑白大衣的女性，她戴着眼镜，为了看清记者，总是把眼镜推到鼻尖上。 这位受访者一边哭泣一边讲述，称她的丈夫似乎是因“巴巴雅加”无人机投下的炸弹而丧生，而俄罗斯士兵曾试图营救他。 但由于不明势力炸毁了所有救护车，他们无法将他送医，因此丈夫最终去世。

哈兰则抱怨乌克兰人，称正是因为他们，自己才在地下室被困了两年。他向俄罗斯宣传人员讲述了自己如何遭受乌克兰无人机和炮火的折磨。 此外还查明，曾有“36名身穿工装的海军陆战队员”被送进他所在的医院，并由他负责治疗。临别之际，波波夫感谢这位“俄罗斯英雄”的坚韧，并表示所有俄罗斯人都密切关注着奥列什基的局势。

关于弗拉基米尔·哈兰的已知信息。 此人自入侵开始的最初几个月起便与占领当局合作，负责管理市立医院，曾参与俄罗斯联邦国家杜马的虚假“选举”，并于2025年被授予“俄罗斯英雄”称号。 乌克兰安全局（SBU）以“协助侵略国”为由对弗拉基米尔·哈兰提出指控，并于2025年裁定其有罪。





俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

奥列什基的人道主义行动：已准备好25辆巴士用于援助和疏散平民。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州暂时被占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团抵达了计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经俄罗斯境内前往赫尔松州暂时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

俄军可能利用被占领的奥列什基镇的临时停火，将装备和士兵调往更靠近赫尔松的地区。德国《图片报》援引乌克兰军方消息报道了这一威胁。 据他们评估，俄军在第聂伯河左岸的调动有所加剧，但目前尚无独立消息来源证实其正在准备发动进攻。

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