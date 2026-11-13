11月13日凌晨，俄罗斯罗斯托夫州遭到无人机的大规模袭击。据当地政府通报，在顿河畔罗斯托夫，一名男子受伤，多栋住宅受损，一处厂房起火。

罗斯托夫州州长尤里·斯柳萨尔通报了此次袭击的后果。据他称，该地区遭到了120多架无人机的袭击。

在顿河畔罗斯托夫的苏维埃区，一处生产车间发生火灾。救援人员已将火势扑灭。

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-0724.mp4

此外，部分居民楼也遭到破坏。在亚速区，有五栋私人住宅被毁；在罗斯托夫-纳-多努，有五栋多层住宅楼受损。

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-0723.mp4

此外，在阿克赛区，当地居民报告称发生了一系列巨响的爆炸，随后引发了火灾。

此前，伏尔加格勒的卢克石油炼油厂曾发生大规模火灾。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区停电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。

关注我们在