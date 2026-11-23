乌克兰总统于11月23日表示，在班加西港附近，乌克兰海军无人机击沉了搭载一架Ka-27直升机的俄罗斯护卫舰“水星”号，并击中了运载俄罗斯武器的干货船MV ANGARA号。

“这一切发生在利比亚近海。我们的战士出动了七架乌克兰制造的海上无人机。 尽管敌人竭力抵抗，俄罗斯‘水星’号护卫舰仍被击沉，这是他们最先进的舰艇之一，早在2023年全面战争期间就已投入服役。 与该护卫舰一同被击毁的还有一架Ka-27战斗直升机，”总统表示。

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据乌克兰安全局（SBU）消息，船号为734的“水星”号隶属于俄罗斯联邦黑海舰队。该护卫舰曾定期为俄罗斯海上护航队提供护航，特别是曾护送货轮MV ANGARA，该船成为此次行动的第二个目标。

乌克兰安全局透露，俄罗斯利用这艘受制裁的干货船运输军事装备，特别是通过所谓的“叙利亚快线”和“利比亚快线”进行运输。

“这两艘船对乌克兰而言都是合法的军事目标，因为它们直接服务于俄罗斯联邦的军事能力。”

消息来源：弗拉基米尔·泽连斯基、乌克兰安全局

回顾此前，俄罗斯“水星”号护卫舰在遭无人机打击后沉没。

视频：无人机在班加西港击沉了俄罗斯“水星”号护卫舰。

11月22日，在利比亚，一艘受制裁的补给货船“阿斯卡隆号”（ASCALON）被海上无人机击中，该船当时正从加里宁格勒驶往班加西港，船上很可能载有供 俄罗斯“非洲军团”的军事装备和技术。

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