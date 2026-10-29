视频：泽连斯基展示了俄罗斯对第聂伯火车站发动袭击造成的惨烈后果

10月29日，总统沃洛迪米尔·泽连斯基公布了俄罗斯袭击第聂伯尔火车站现场的画面。据初步数据，此次喷气式无人机袭击造成13人死亡，另有10人受伤。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基就俄罗斯使用喷气式无人机袭击第聂伯火车站一事作出回应，此次袭击造成13人死亡，并公布了敌方袭击现场的首批画面。

“俄罗斯对第聂伯火车站的袭击令人发指。俄军用无人机袭击了站台，当时那里停着一列普通的城际电车和一列常规客运列车。遗憾的是，截至目前已确认有13人遇难。 我向遇难者的亲属和亲友表示深切哀悼。另有十人受伤，”泽连斯基在社交媒体上写道。

据他称，相关救援部门正在现场开展工作。

“自部分俄罗斯寡头和能源企业被解除制裁以来，俄罗斯本应致力于缓和局势，却反而对我们的民众发动了多少次此类恐怖袭击。 正因如此，乌克兰始终强调，美国和欧洲必须采取公正而果断的行动来应对俄罗斯的升级行为：只要这场俄罗斯战争仍在持续，针对莫斯科及其战争机器的制裁就绝不能松懈。 现在是欧盟、美国和七国集团采取新的、更强有力的制裁措施的时候了。感谢所有愿意提供此类帮助的人，”泽连斯基强调道。

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需要提醒的是，占领军袭击了第聂伯市的火车站，造成至少13人死亡。

在第聂伯，俄罗斯袭击后一家企业发生火灾。

占领军袭击了罗夫诺州的一家民用企业，造成一人死亡。

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