总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月17日表示，对克里米亚大桥的打击是在行动的第七阶段实施的，此前为此进行了数周的准备。在最后的攻击中，乌克兰军队使用了多种类型的无人机和导弹。

“今天，每个人都能看到这条从俄罗斯境内通往我们乌克兰克里米亚的主要军事通道所遭受的破坏，”泽连斯基表示。

据他介绍，这是该行动第七阶段的成果。该行动由乌克兰安全局与乌克兰武装部队总参谋部共同策划和协调，并历时数周实施。

总统称此次行动史无前例，并向安全局、所有参与行动的国防军部队、国防部长、乌克兰武装部队总司令以及总参谋部表示感谢。他还特别感谢了情报部门和每一位武器制造商。

“我们的战士在向最终目标进发的途中，分阶段摧毁了防空系统、雷达、电子战设备及其他指定目标，”泽连斯基说道。

据他介绍， 此次行动中使用了“多夫布什”、“复仇”、“达芬奇”、“一月”、“MICH 2000”、“鲁塔”、“帕利亚尼察”、安-197、FP-1、FP-5“火烈鸟”以及R-360 “海王星”等装备。

据总统称，在关键阶段，“帕利亚尼察”无人机表现尤为出色。它们击中了桥梁的公路部分。铁路部分则被“海王星”导弹、“鲁塔”无人机和FP-5无人机击中。

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此外，我方士兵还借助“火烈鸟”无人机实施了精准打击。泽连斯基指出，通信系统直到最后一刻都运行得非常出色。

“我们曾多次向俄罗斯提出缓和局势的举措，但所有提议都只换来了响亮的拒绝，”总统强调道。

他透露，俄罗斯每天都在袭击乌克兰的基础设施，特别是扎波罗热、第聂伯、基辅以及敖德萨州的桥梁。

“我们正在修复基础设施。但也要提醒俄罗斯，战争终将回到它开始的地方，”泽连斯基补充道。

“乌克兰的防御能力一直很高，将来也会保持很高，我们绝不会对针对我们城市和人民的恐怖行径置之不理，”他总结道。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马亚尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机照片。他还披露了参与此次联合行动的部队编制。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该消息作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通道拱形结构可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥上的交通通行。

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