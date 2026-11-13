64岁的斯维特兰娜·波多尔斯卡被从扎波罗热州前线附近的一个村庄撤离。在这位女士抵达安全区域之前，她曾与军人共同度过了五个月。

在俄罗斯无人机击毙了村里最后一位男性居民后，斯维特兰娜·尼古拉耶夫娜决定离开自己的家乡。 这场悲剧发生在耶稣受难日（4月10日）：一名男子出门去买香烟时，被敌方无人机击中。

现年64岁的斯维特兰娜成了马洛亚·托克马奇卡村唯一的居民。俄军曾七次出动无人机袭击她的农场。

尽管危险重重，斯维特兰娜直到最后一刻都不愿离开家。她照料着菜园，喂养着猪、山羊和鸡，并期盼着战争能早日结束。

“我一直守着房子直到最后。我有菜园，还喂猪、山羊和鸡。我心想，万一明天战争就结束了呢？现在怎么能把这一切都抛下呢？”这位女士说道。

然而，在她家被彻底摧毁后，斯维特兰娜·尼古拉耶夫娜向乌克兰军人求助，请求帮助她撤离。

撤离过程拖了五个月之久。由于天气条件恶劣、大量俄军无人机出没以及道路布满地雷，军用运输车无法抵达这位女士所在的位置。

直到9月底，当塔夫里亚大草原开始出现晨雾时，斯维特兰娜·尼古拉耶夫娜才与第118机械化旅的士兵们以及两只狗一起，徒步前往安全区域。

士兵维京、斯特夫、西琴和维克多与这位妇女一起，花了将近一个月的时间才穿越这条危险的路线。为了不被俄罗斯无人机发现，他们采取短距离冲刺的方式行进，并且主要在黄昏时分行动。 撤离途中，他们三次涉水渡河。

“当时我非常担心维克多会溺水。他穿着防弹背心，而且我还‘拖着他’。有一次我在‘迷宫’里迷了路，是他救了我。我非常担心会给他们添麻烦，担心会让他们失望。 直到现在，我都不明白自己是怎么熬过那段日子、最终走出来的，”斯维特兰娜回忆道。

据她所述，在共同跋涉的途中，她和这些军人已经彼此视如家人。

10月21日，这支队伍抵达了安全区。如今，斯维特兰娜·尼古拉耶夫娜正与女儿在一起。第118机械化旅第1机械化营的士兵们帮她租到了住处。

这位妇女的撤离故事是由第118独立机械化旅的军人讲述的。

乌克兰正在筹备新的 humanitarian missions，以在梅拉尼娅·特朗普的支持下疏散公民——卢比涅茨表示。

此前，卢比涅茨曾宣布将从奥列什基及周边村庄进行额外疏散。

需要指出的是，梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出了回应。

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