俄罗斯在乌克兰犯下系统性的战争罪行，其规模堪比第二次世界大战期间的事件，这意味着在未追究罪犯责任的情况下，俄罗斯无法重返国际社会。

“在乌克兰记录在案的暴行凸显了国际人道主义法的重要性。战争并不免除对平民或战俘的法律保护， 而军事必要性也不能成为酷刑、蓄意袭击平民、法外处决或非法驱逐的借口，”美国陆军退役上校约翰·费尔兰布在文章中强调道。

这位专家指出，联合国和人权组织记录了大量战俘遭受酷刑、性暴力、超过2万名乌克兰儿童被绑架以及所谓的“人类狩猎”等案例， 即俄罗斯军人利用无人机猎杀平民，并谴责了邀请俄罗斯官员访问白宫的做法。

来源：《The Hill》。

自全面入侵开始以来，乌克兰国家警察的调查人员已针对俄罗斯军人及其同谋的犯罪行为，启动了246 219起刑事诉讼。 其中大部分——228 992起案件——是依据“违反战争法和战争惯例”条款提起的。

欧洲刑警组织已收集了近3000名涉嫌在乌克兰犯下战争罪行的嫌疑人的相关数据。

需要指出的是，自全面入侵开始以来，俄罗斯已在乌克兰犯下了977起针对记者和媒体的犯罪行为。

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