俄罗斯在乌克兰犯下的战争罪行其规模可与第二次世界大战相提并论 《The Hill》
俄罗斯在乌克兰犯下系统性的战争罪行，其规模堪比第二次世界大战期间的事件，这意味着在未追究罪犯责任的情况下，俄罗斯无法重返国际社会。
“在乌克兰记录在案的暴行凸显了国际人道主义法的重要性。战争并不免除对平民或战俘的法律保护， 而军事必要性也不能成为酷刑、蓄意袭击平民、法外处决或非法驱逐的借口，”美国陆军退役上校约翰·费尔兰布在文章中强调道。
这位专家指出，联合国和人权组织记录了大量战俘遭受酷刑、性暴力、超过2万名乌克兰儿童被绑架以及所谓的“人类狩猎”等案例， 即俄罗斯军人利用无人机猎杀平民，并谴责了邀请俄罗斯官员访问白宫的做法。
来源：《The Hill》。
自全面入侵开始以来，乌克兰国家警察的调查人员已针对俄罗斯军人及其同谋的犯罪行为，启动了246 219起刑事诉讼。 其中大部分——228 992起案件——是依据“违反战争法和战争惯例”条款提起的。
欧洲刑警组织已收集了近3000名涉嫌在乌克兰犯下战争罪行的嫌疑人的相关数据。
需要指出的是，自全面入侵开始以来，俄罗斯已在乌克兰犯下了977起针对记者和媒体的犯罪行为。