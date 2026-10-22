一名来自里夫内州的战士从战俘营获释归来，并从“希望之树”上取下了自己的照片

来自里夫内州科斯托波尔的57岁志愿者亚历山大·韦德尔尼科夫于2026年8月从俄罗斯战俘营获释归来。 10月，他亲手从“希望之树”上取下印有自己照片的小纸条——这象征着这位捍卫者终于回到了家。

亚历山大在俄罗斯全面入侵的最初几天就加入了乌克兰武装部队。2024年4月，他在顿涅茨克州执行战斗任务时被俘。

在家中，他的妻子和女儿一直在等待他归来。据科斯托皮尔市议会通报，这位战士在被俘期间体重大幅下降，目前正在恢复健康，并逐渐适应与亲人团聚的生活。

亚历山大的归来，对社区中战俘和失踪人员的家属来说是个重要消息。

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