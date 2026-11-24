在完全黑暗中，被困于地面机器人系统狭窄的金属货厢内长达近七个小时——这就是53岁的边防军官安德烈·戈尔博诺斯（代号“部长”）从前线撤离的过程。 每当车辆驶过破损道路上的坑洼时，他都会感到难以忍受的剧痛，而他的头部也不断撞击着金属结构。这位军人坦言，如果当时没有戴头盔，他很可能就在地面机器人系统内部丧生。

在向新阵地推进时，这名边防军官踩中了一个伪装好的自制爆炸装置。 爆炸产生的冲击波将他震飞了几米远。尽管遭受了严重的脑震荡和腿部重伤（导致他失去了三根脚趾），安德烈仍设法自己给伤处绑上了止血带。

随后，一场艰难的撤离行动开始了：战友将受伤的他背在身上，穿越布满地雷的区域行进约一公里半。随后，这名士兵被安置在地面机器人运输系统中，由其送往医护人员处。

如今，回想起那些经历，这位边防军官的语气却出奇地平静。 或许，这种沉着冷静的秘诀就藏在他非凡的人生经历中。毕竟在战争爆发前，来自第聂伯罗的安德烈·戈尔博诺斯就已经在完全不同的领域大展身手——从管理大型企业到艺术创作、体育运动以及东方精神修行。

安德烈受过法律教育，曾从法律顾问一路晋升为某知名零售连锁企业旗下分公司的总监。此后，他先后执掌过面包厂、砖厂和乳品加工厂。 凭借非凡的发明天赋，他与相关领域的专家共同研发了添加苹果果酱的“欧洲长面包”配方，以及仿古纹理砖的制造工艺。

他生平中还有一段出人意料的经历——安德烈亲手创办了一家魔术剧院。 专业魔术师们为孤儿、境内流离失所者以及乌克兰捍卫者们表演了魔术和舞台剧。 与此同时，他多年来一直认真从事体育运动：健美、卧推和羽毛球。在羽毛球项目上，他甚至获得了乌克兰老将锦标赛的铜牌。

后来，安德烈迷上了瑜伽，所掌握的技能在前线多次派上用场。控制呼吸、身体和情绪的能力，帮助他在极端条件下保持镇定， 而身体的柔韧性以及掌握复杂的瑜伽体式，则使他能够在狭窄的射击孔和掩体中灵活机动，迅速改变身体姿势，并在战斗中从战友手中接过武器。

2026年2月，安德烈加入了国家边防局，此前他长期照顾生病的母亲，在母亲去世后，他主动向征兵中心和征兵处报名。 尽管拥有丰富的专业经验，且有机会选择相对安全的参谋岗位，但他还是决定在作战部队服役。 就这样，他加入了第3边防支队。而“部长”这个代号是他自己选的——这体现了他特有的幽默感和自嘲精神。

安德烈充满激情地回忆起自己的首次枪战： “有一天，在一次行动中，我们的小组与敌人展开了公开交火。敌方小组共有八人，但只有两人公开向我们的阵地发起进攻。我们成功将其消灭，没有人员受伤或阵亡。 其余六人则被我们的小伙子们——无人机操作员——击毙。说实话，只有在第一枪开火前才感到害怕，之后——一切都像在基础作战训练中教的那样，所有的技能都派上了用场。 特别是，当时我们三人的配合，在我看来，几乎达到了完美。击退那次突袭后的五天里，我们遭到了他们迫击炮和火炮的猛烈打击。但我们挺过来了，这才是最重要的。”

目前，这位边防军官正在乌克兰国家边防局下属的疗养院接受康复治疗，他特别提到了硫化氢浴和康复疗程的显著效果。 与此同时，尽管身负伤痕，安德烈甚至从未考虑过结束军旅生涯。他坚信，自己的法律知识、管理经验以及心理支持技能，仍能为乌克兰带来不少益处。

“部长”对自身的人生哲学解释得很简单：“人来到这个世界，都肩负着一定的使命。要理解这一使命，就必须沿着三条道路前行——劳动、创造和慈善。 只有这样，才能发掘上帝赋予的才能。”