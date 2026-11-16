俄罗斯所谓的“战地记者”弗拉基米尔·罗曼诺夫，他运营着Telegram频道“Romanov Light”， 因涉嫌叛国和间谍活动被拘留，此前他发布了关于赫尔松州被占领的奥列什基居民撤离的真实信息。

据其宣传界同仁透露，据“新俄罗斯民兵简报”报道，这名40岁的博主自10月底起便失去联系，目前律师被禁止与其会面， 而该案据称涉及叛国罪及为乌克兰特工机构工作。

Alex Parker Returns频道于11月5日报道了罗曼诺夫被捕的消息。据该频道称，他被指控犯有叛国罪、为乌克兰从事间谍活动，以及在乌克兰特工机构指挥下开展宣传活动。 “这只是”对Z社群代表进行迫害的“开始”，这些代表发表了令当局不满的言论，还有几起示众式的镇压正在酝酿中，Alex Parker Returns频道写道。

消息来源：俄罗斯Z频道。

俄罗斯军事博主兼宣传人员弗拉基米尔·罗曼诺夫（Telegram频道Romanov Light的作者）据信已在临时被占领的塞瓦斯托波尔被拘留。

此前，罗曼诺夫在社交媒体上写道，10月30日，从临时被占领的奥列什基出发，希望前往乌克兰控制区的人数是前往俄罗斯人数的四倍。 计划调派17辆大巴运送希望前往乌克兰的人员，而开往俄罗斯方向的大巴仅有4辆。 他还声称，俄方似乎打算展示更多开往俄罗斯的巴士，同时用拉上的窗帘遮挡车内空荡荡的座位。

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