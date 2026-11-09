过去24小时内，前线共发生140起交火事件。俄军在波克罗夫斯克方向的行动最为频繁，乌克兰守军在此击退了敌军15次进攻。

过去24小时内，俄军发动了84次空袭，期间投下250枚制导炸弹。 此外，占领军还出动了8690架自杀式无人机，并对居民点及乌克兰军队阵地进行了2331次炮击。

与此同时，乌克兰国防军的航空兵、导弹部队和炮兵打击了敌军人员集结区、8套火炮系统和4个指挥所。

据总参谋部数据，俄军过去24小时内损失2980名军人。此外，乌克兰守军还摧毁或击毁：

4辆坦克；

15辆装甲战斗车；

68套火炮系统；

6套多管火箭炮系统；

两套防空系统；

10套地面机器人系统；

1843架无人机；

638辆汽车；

1台特种装备；

1套重型火焰喷射系统。

北斯洛博扎纳方向

过去24小时内，俄军在乌拉诺沃、马洛亚·斯洛比德卡和多罗希夫卡地区发动了三次进攻。

南斯洛博扎纳方向

乌克兰部队击退了敌军的七次进攻。占领军试图在拉德基夫卡、沃夫恰ンス基胡托尔、扎哈里夫卡和奥赫里米夫卡地区推进。

库皮扬斯克方向

过去24小时内，俄军未实施突击行动。

利曼方向

国防军击退了敌军的四次进攻。俄军曾试图在希伊基夫卡和利曼地区推进。

斯洛维扬斯克方向

过去24小时内，占领军未开展积极的进攻行动。

克拉马托尔斯克方向

乌克兰守军在波帕斯诺耶地区击退了敌军的一次进攻。

科斯蒂安蒂诺夫卡方向

该方向记录到九次俄军袭击。侵略者曾试图在科斯蒂安蒂诺夫卡、诺沃塞利夫卡和尼古拉皮利亚地区强攻国防军阵地。

波克罗夫斯克方向

该方向仍是前线最激烈的战场之一。过去24小时内，乌克兰守军击退了俄军15次进攻。

占领军在谢尔吉耶夫卡和莫洛德茨基地区发动了进攻，并试图向维尔诺、多布罗皮利亚和诺沃费多罗夫卡方向推进。

亚历山德罗夫斯基方向

过去24小时内，俄军未实施突击行动。

古利亚皮尔方向

防卫部队击退了敌军的五次进攻。俄军曾试图在乌斯皮什内和特尔努瓦托地区推进。

奥里霍夫方向

过去24小时内，俄军未开展积极的进攻行动。

第聂伯河方向

该战线段同样未记录到占领军的积极进攻行动。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

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