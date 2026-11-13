俄罗斯占领军在过去24小时内曾47次试图在波克罗夫斯克方向突围——总参谋部
11月13日星期五，前线共记录到243起交火事件。其中，波克罗夫斯克方向记录到近50次敌方袭击，此外，俄罗斯占领军还试图在利曼方向突破防线。
各战线
情况如下：
- 在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，自本日起，占领军发动了一次空袭，投下两枚制导炸弹，并对我军阵地及居民点进行了25次炮击。
- 在南斯洛博扎纳方向，敌军两次袭击了我军部队在斯塔里察地区及奥赫里米夫卡居民点方向的阵地。
- 在库皮扬斯克方向，占领军发动了一次突击行动，向格卢什基夫卡方向发起进攻。
- 在利曼方向，格雷基夫卡附近以及新普拉托诺夫卡、德鲁日利博夫卡、泽莱纳多利纳、利曼等居民点方向，我军击退了侵略者十四次推进企图。
- 在斯洛维扬斯克方向，国防军挫败了侵略者向尼古拉耶夫卡方向推进的四次企图。
- 在克拉马托尔斯克方向，敌军在尼古拉耶夫卡附近发动了一次攻击。
- 在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，国防军击退了十次敌军突袭：袭击发生在科斯蒂安蒂诺夫卡、鲁辛亚尔等居民点周边地区，以及向尼古拉皮利亚和新帕夫洛夫卡方向的区域。
- 敌军在波克罗夫斯克方向发动了四十七次攻击。占领者试图在托雷茨克、索菲耶夫卡、维尔内、新顿巴斯、沃迪扬斯克、多布罗皮利亚、 莫洛德茨克附近地区，以及库切里夫亚尔、佐洛托伊·科洛迪亚兹、汉尼夫卡、诺沃格里希内、米尔内、谢尔吉耶夫卡、诺沃帕夫利夫卡等定居点方向推进。目前仍有两处敌方强攻行动正在进行中。
- 据初步统计，今日在此地区歼灭101名占领军，23人受伤；摧毁43辆机动车辆、1台特种装备、1个无人机指挥点及14处敌方掩体。 此外，还损毁了4辆机动车辆、3门火炮、1个无人机指挥点以及57处敌方掩体。摧毁或压制了100架各类无人机。
- 在亚历山德罗夫斯基方向，敌军两次向新尼古拉耶夫卡方向发起突袭。
- 在古利亚皮尔方向，国防军在维尔赫尼亚·特尔西、马洛亚·托克马奇卡附近以及耶戈里夫卡、科帕尼、吉尔克等居民点方向击退了五次敌军进攻。另有三场交火仍在持续。
- 在奥里霍夫方向，占领军向新安德烈耶夫卡、尤尔基夫卡、帕夫利夫卡和新雅科夫利夫卡方向发动了五次突击行动。