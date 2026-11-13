俄罗斯占领军在过去24小时内曾47次试图在波克罗夫斯克方向突围——总参谋部

据初步统计，今日在此地区歼灭101名占领军，23人受伤；摧毁43辆机动车辆、1台特种装备、1个无人机指挥点及14处敌方掩体。 此外，还损毁了4辆机动车辆、3门火炮、1个无人机指挥点以及57处敌方掩体。摧毁或压制了100架各类无人机。