乌克兰通过分析来自俄罗斯战俘营的照片和视频资料，成功确认了77名乌克兰军人的身份。这些人是因失踪或可能被俄罗斯俘虏而正在核实下落的国防军人员。

与此同时，正在为乌克兰军人家属筹备一项新服务，旨在简化照片和视频材料的提交流程，以便进行鉴定。

据人权专员称，其办公室与国家失踪人员和被俘人员调查中心（KNDISE）及乌克兰红十字会自2023年起一直保持着合作。 在此期间，该研究所已出具248份咨询意见书，这些意见书有助于根据照片和视频资料确认乌克兰军人的身份。

成功确认了多少名军人

卢比涅茨列举了各年度的工作成果：

2023年 ——44份咨询结论，确认了19名军人身份；

2024年 ——78份意见书，确认了25名军人身份；

2025年 ——75份鉴定报告，确认了26名军人身份；

2026年——51份结论，确认了7名军人身份。

根据其他材料，专家们仅能部分确认身份，或得出结论认为对比图像中记录的是不同的人。

相关国家主管部门将利用这些结果确定军人的下落，并进一步推进其遣返工作。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在与基辅司法鉴定研究所（КНДІСЕ）领导层会晤后通报了这一情况。

需要指出的是，克里姆林宫此前曾宣布，与乌克兰交换战俘的准备工作已进入最后阶段。

此前我们曾报道，10月23日（星期五），乌克兰从俄罗斯手中接回了270名战俘。

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