乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了过去一周乌克兰对俄罗斯军事、工业和石油设施实施远程打击的成果。

这位国家元首强调，乌克兰会对俄罗斯的每次袭击作出回应，并实施精准的反击。据他介绍，乌克兰国防军已在俄罗斯多个地区以及黑海海域取得了战果。

“乌克兰对俄罗斯的每次袭击都做出了完全正当的回应。我感谢乌克兰国防军，他们的反击精准到位。 仅这一周，我们在萨马拉州、下诺夫哥罗德州、克拉斯诺达尔边疆区、罗斯托夫州、伏尔加格勒州、斯塔夫罗波尔边疆区、布良斯克州、彼尔姆边疆区、图拉州，以及巴什科尔托斯坦共和国和鞑靼斯坦共和国，还有黑海海域都取得了战果。 俄罗斯的石油设施、参与炸药生产的工厂、其他为战争服务的设施、军事机场和飞机——我们的远程打击能力已覆盖了所有这些目标，” ——泽连斯基在发布视频时表示。

总统还特别提到了乌克兰国防与安全部队的所有组成部分，它们正对侵略国的目标实施打击，并将此称为“动能制裁”。

“俄罗斯曾获得无数缓和局势和停止这场战争的机会，却依然选择了战争。俄罗斯必须结束这场战争——必须选择和平。感谢所有与乌克兰站在一起的人！”——国家元首强调道。

弗拉基米尔·泽连斯基在X平台发布了这一消息。

11月26日，无人机系统部队（SBS）下属分队创下了单日击毙敌方人员数量的绝对纪录。 仅一天内，乌克兰军队就打击了845名俄罗斯占领军，其中221人被击毙。总体而言，无人机系统部队共打击了2431个目标。

乌克兰武装部队无人机系统部队创下了击毙占领军的新单日纪录。

11月22日当天，乌克兰守军又消灭了2471名俄罗斯军人。乌克兰武装部队总参谋部公布了最新的敌方伤亡统计数据。

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