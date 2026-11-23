对俄罗斯人而言，占领顿涅茨克地区的行动比第二次世界大战中的任何一次军事行动都要更加血腥
俄罗斯联邦统计局记录显示，战争期间顿涅茨克州至少有27万名俄罗斯军人死亡。相比之下，柏林战役导致苏联军队损失了7.8万名士兵。
据《项目》杂志对俄罗斯联邦统计局数据库泄露数据进行的分析显示，在4.5年的全面战争期间，顿涅茨克州记录了270,547例与作战行动相关的死亡案例， 考虑到多年累积及多层级的登记延迟，截至2026年9月，该地区死亡人数可能达到32.5万人。 据《项目》估算，在考虑登记延迟因素后，该地区2024年约有8.7万名俄罗斯军人阵亡，2025年为14.7万人，2026年（未满一年）为6.8万人， 另有约2.3万人死于2022至2023年间，当时数据库中极少记录死亡地点。
在具体战线和城市中，伤亡最惨重的是波克罗夫斯克被占领期间——死亡人数超过10万人，其中仅在2026年3月宣布完全占领该市之后，就有超过8000人丧生。 在巴赫穆特及其周边地区的战斗中，尽管2022至2023年期间位置记录不详，但因大规模采用“人海战术”，已记录3.4万人阵亡； 在阿夫迪夫卡，至少有1.9万名俄罗斯军人阵亡，其中在2024年2月该地被报告占领后至2026年9月期间，阵亡人数超过1.1万； 在马里因卡，至少有1.1万人丧生（仅2024年就有超过7000人），在库拉霍沃——1.1万人，而在武格列达尔地区——5000人。
据“项目”指出，俄罗斯在顿巴斯战役中的不可挽回的伤亡人数，已超过苏联在1943年顿巴斯进攻作战中的伤亡人数 （据克里沃舍耶夫手册记载为6.6万人）以及1945年4月至5月攻占柏林期间的伤亡（7.8万人）， 而俄罗斯联邦统计局数据库中与战争相关的死亡总数为47.4万人，考虑到数据滞后，到9月这一数字可能达到57.3万人。
来源：该通讯社。
据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人死亡。
对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。