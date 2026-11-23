俄罗斯联邦统计局记录显示，战争期间顿涅茨克州至少有27万名俄罗斯军人死亡。相比之下，柏林战役导致苏联军队损失了7.8万名士兵。

据《项目》杂志对俄罗斯联邦统计局数据库泄露数据进行的分析显示，在4.5年的全面战争期间，顿涅茨克州记录了270,547例与作战行动相关的死亡案例， 考虑到多年累积及多层级的登记延迟，截至2026年9月，该地区死亡人数可能达到32.5万人。 据《项目》估算，在考虑登记延迟因素后，该地区2024年约有8.7万名俄罗斯军人阵亡，2025年为14.7万人，2026年（未满一年）为6.8万人， 另有约2.3万人死于2022至2023年间，当时数据库中极少记录死亡地点。

在具体战线和城市中，伤亡最惨重的是波克罗夫斯克被占领期间——死亡人数超过10万人，其中仅在2026年3月宣布完全占领该市之后，就有超过8000人丧生。 在巴赫穆特及其周边地区的战斗中，尽管2022至2023年期间位置记录不详，但因大规模采用“人海战术”，已记录3.4万人阵亡； 在阿夫迪夫卡，至少有1.9万名俄罗斯军人阵亡，其中在2024年2月该地被报告占领后至2026年9月期间，阵亡人数超过1.1万； 在马里因卡，至少有1.1万人丧生（仅2024年就有超过7000人），在库拉霍沃——1.1万人，而在武格列达尔地区——5000人。

据“项目”指出，俄罗斯在顿巴斯战役中的不可挽回的伤亡人数，已超过苏联在1943年顿巴斯进攻作战中的伤亡人数 （据克里沃舍耶夫手册记载为6.6万人）以及1945年4月至5月攻占柏林期间的伤亡（7.8万人）， 而俄罗斯联邦统计局数据库中与战争相关的死亡总数为47.4万人，考虑到数据滞后，到9月这一数字可能达到57.3万人。

来源：该通讯社。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人死亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

关注我们在