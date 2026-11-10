2022年11月赫尔松解放后，乌克兰缺乏足够的物资资源，无法迅速在南部继续推进进攻行动并向克里米亚方向挺进。

据乌克兰武装部队前总司令瓦列里·扎卢日尼称，西方武器供应的延误、弹药短缺以及复杂的地形，都严重限制了乌克兰军队的作战能力。 特别是，穿越开阔的乌克兰大草原的进攻给部队带来了额外的困难。

扎卢日尼表示，赫尔松进攻行动的筹备工作早在2022年7月就已开始。 乌克兰指挥部不仅需要收复第聂伯河右岸，还必须将盘踞在防御阵地上的俄罗斯精锐部队逐出乌克兰领土。

“为了将这些精锐部队从乌克兰领土上赶走，我们也需要额外的兵力，但我们人手不足。我们需要装备、武器和弹药，”扎卢日尼指出。

他强调，进攻能否成功不仅取决于乌克兰军队的行动，还取决于国际伙伴提供的武器补给。特别是，乌克兰无法独自为部队提供足够数量的火炮、坦克和步兵战车。

“武器和弹药的供应一再延误，而政治层面却要求取得成果。而且不仅是我们的政治层面，”这位前总司令写道。

地形也是另一大障碍。据扎卢日尼称，乌克兰开阔的草原因缺乏天然掩护，无法部署大规模装甲部队。 错综复杂的灌溉渠道网络和因古列茨河也阻碍了推进。与此同时，俄军不断补充兵力和作战装备。

2022年9月，乌克兰的进攻推进速度比在哈尔科夫地区的行动更为缓慢。扎卢日尼表示，这导致了与国际伙伴以及乌克兰最高军政领导层之间的关系紧张。

由于伤亡惨重、地形复杂以及推进缓慢，总参谋部于10月调整了战术。 乌克兰军队开始在俄军集结区对其实施包围，发动空袭及导弹和炮火打击，并在装甲部队的支援下攻击其防线薄弱环节。

扎卢日尼还强调了美国HIMARS和M270火箭系统的作用。这些系统使乌克兰军队能够摧毁俄军弹药库、指挥所和后勤枢纽，从而阻碍了占领军的补给。

与此同时，这位前总司令指出，若能及时获得更多高精度系统、 炮弹及装甲车辆的及时到位，本可在2022年底及2023年初为乌克兰军事行动的推进创造更有利的条件。

“我们的任何计划和作战能力都取决于伙伴国的武器供应，”他强调道。

扎卢日尼并未声称乌克兰在解放赫尔松后曾制定过直接进攻克里米亚的既定计划。不过，他在文章中解释了为何在南部地区进一步推进的能力受到限制，以及进攻行动的开展在多大程度上依赖于伙伴国的军事援助。

乌克兰武装部队前总司令、乌克兰驻英国大使瓦列里·扎卢日尼在文章中写道。

赫尔松解放已过去三年，争取正义的斗争仍在继续。

在赫尔松州，因俄罗斯的袭击，一人丧生，六人受伤。

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