俄罗斯当局曾多次在俄罗斯联邦统计局（Rosstat）的数据库中修改遭酷刑致死的乌克兰女记者维多利亚·罗什奇娜的死亡记录，既更改了她的死亡日期，也更改了官方死亡原因。 《重要故事》杂志的记者们对该机构泄露的数据进行了分析，证实了这一情况。

关于罗什奇娜死亡的信息首次于2024年12月底录入登记系统——当时死亡日期被标注为2024年12月16日，死因则标注为“不明”，尽管死亡证明已被确认为最终版本。 几天后，民政部门向俄罗斯联邦统计局发送了更正通知，将死亡日期改为2024年9月19日——即在战俘交换前六天，此前方面曾承诺将该记者列入战俘交换名单。

2025年2月，对该登记卡的修改仍在继续： 系统中录入了“替代最终版本”的新证明信息，并将“原因不明”的死因改为心肌营养不良，据称该病症导致了心律失常和肺水肿。 最终修改于2月11日完成——就在这名在俄罗斯战俘营中遇难的女记者遗体被送回乌克兰的三天前。

调查记者指出，在俄罗斯联邦统计局（Rosstat）系统的记录中，用载有具体死因的新证明替换已签发的最终证明的情况不足0.3%， 而将死亡日期提前并同时更改日期和月份的情况，仅占0.1%。 此外，在罗什奇娜的档案中，与其他在俄罗斯监禁期间死亡的乌克兰人的记录一样，完全缺少有关国籍、出生地、住址、教育背景和职业的个人资料。

来源：基于俄罗斯联邦国家统计局数据的《重要故事》杂志调查报道。

需要指出的是，在俄罗斯监禁期间遇害的记者维多利亚·罗什奇娜已被授予“自由勋章”。

此外，记者维多利亚·罗什奇娜的遗体被送回乌克兰时，身上留有酷刑痕迹，且部分器官缺失。

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