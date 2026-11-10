在俄罗斯发动袭击的背景下，泽连斯基宣布了针对基辅及其他城市的物流替代方案

乌克兰正在为基辅及若干省会城市制定额外的物流方案，同时正与欧洲合作伙伴商讨新的协议，以在冬季期间为各城市和社区提供支持。

据国家元首称，欧盟委员会已开始商定具体措施，以帮助乌克兰各城市和社区度过冬季。泽连斯基感谢欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩及其团队愿意支持乌克兰。

物流问题受到了特别关注。 总统表示，总理正与内政部长伊万·维吉夫斯基及国家安全与国防委员会秘书伊戈尔·克利缅科共同制定针对基辅及指定地区中心的必要替代路线和解决方案。

此外，泽连斯基还高度评价了国家警察、国家紧急情况局以及其他参与实施支持乌克兰城市和社区措施的机构所做的工作。

此外，在未来几周内，乌克兰计划加强与欧洲伙伴的双边合作，并深化与国际金融机构的协作。

据总统称，这些接触旨在为在俄罗斯袭击的背景下支持社区、增强能源韧性及巩固国家提供更多机会。

“我们将采取进一步措施，以增强我国的国力，”弗拉基米尔·泽连斯基总结道。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基是在乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基就能源领域局势、俄罗斯袭击的善后工作以及与欧盟委员会的合作情况作报告后发表上述言论的。

需要提醒的是，基辅的帕顿大桥目前处于危急状态，因此即使只有一枚俄罗斯导弹击中其桥墩或桥面，也可能导致结构坍塌并完全中断交通。

基辅已连续第二天出现严重的交通问题。在通往波恰伊纳方向的北桥上，仅保留了一条车道通行，导致大规模拥堵。 私家车几乎无法前行，而公共交通乘客则被迫步行完成部分路程。

需要提醒的是，11月9日上午，基辅出现了严重的交通问题。首都的主要干道和横跨第聂伯河的桥梁上形成了长达数公里的拥堵，部分路段的延误时间甚至接近一小时。

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