乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基向军事指挥官表示，他致力于彻底摧毁克里米亚大桥。据西方媒体报道，乌克兰国防军已对该桥梁发动了数次打击，基辅方面正在筹备后续攻击。

“总统希望它（克里米亚大桥——编者注）被彻底摧毁，”该报消息人士称。

据《每日电讯报》消息人士透露， 11月18日夜间，装备有“海王星”导弹的乌克兰海军导弹旅，在乌克兰南部海岸沿线的预先准备好的阵地上部署了移动发射装置。

军方发射了大量导弹，随后迅速开始撤离发射装置，以避免遭到俄罗斯的报复性打击。

在随后的几个小时里，乌克兰武装部队其他部队的官兵也对克里米亚大桥发动了打击。

大约凌晨两点，使用“海王星”导弹的导弹旅接到消息，称大桥的部分桥面和其中一个支撑拱门已经坍塌。

“当然，我们喝了点啤酒，”一位行动策划者回忆起战友们得知大桥受损消息时的反应时说道。

由于导弹的主要目标是铁路桥段，次日夜间，乌克兰导弹旅再次发动袭击，使桥梁的铁路部分遭受了更严重的破坏。

据该媒体报道，直到第二次袭击之后，军方才得知此次行动的命令是由总统沃洛迪米尔·泽连斯基亲自下达的。

11月中旬，乌克兰国防军对克里米亚大桥发动了一系列打击。大桥的公路部分和铁路桥面均遭到破坏。

大桥受损后，俄罗斯方面首次承认与临时被占领的克里米亚之间的“后勤运输变得困难”。

具体而言，俄罗斯副总理安德烈·尼基京表示，组织客货运输变得更加困难。俄罗斯政府还承认可能对克里米亚大桥的通行实施限制。

《每日电讯报》报道了这一消息。

由于天气条件恶劣，俄罗斯军队在冬季修复克里米亚大桥的可能性微乎其微。与此同时，目前还无法预测占领者能否在春季迅速启动修复工作。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构坍塌，导致约6000吨俄罗斯钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在无人机袭击克里米亚大桥后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未询问袭击造成的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车延误了数小时。

关注我们在