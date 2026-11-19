乌克兰总统表示，美国和中国对莫斯科施加联合压力，或许能制止俄罗斯的侵略。据泽连斯基称，为此，华盛顿和北京只需对俄罗斯实施制裁或停止与之贸易即可。

在美國總統唐納德·特朗普、俄羅斯獨裁者弗拉基米爾·普京和中國國家主席習近平舉行三方會晤的前夕，這位國家元首接受了NBC新聞首席國際記者理查德·恩格尔的採訪。 三国领导人的会谈定于11月19日在中国深圳举行。

泽连斯基坚信，美国和中国两国总统掌握着能够对克里姆林宫的决策产生重大影响的手段。 这首先涉及对俄罗斯施加经济压力。具体而言，美国和中国可以协调制裁措施，或停止与莫斯科的经济合作。

乌克兰总统强调了北京的特殊作用，因为中国仍是俄罗斯的关键贸易伙伴之一。限制与该国的经济联系可能会给克里姆林宫带来严重问题。

在采访中，泽连斯基还对俄罗斯所谓“保护乌克兰境内讲俄语人口”的声明做出了强烈反应。总统指出，尽管俄罗斯为入侵找各种借口，但仍在继续攻击乌克兰城市。

“他们日夜不停地攻击我们。这也印证了他们之前的说法，还记得吗：他们声称是来拯救讲俄语的人的。这完全是胡说八道，”泽连斯基说道。

在基辅与记者理查德·恩格尔交谈期间，现场还传来了防空警报声。

弗拉基米尔·泽连斯基强调，任何大国都不应单方面决定其他国家的命运。当被问及在深圳峰会上可能在没有乌克兰代表的情况下讨论乌克兰未来时，总统如此回应道。

“大国总是以为自己可以决定整个世界的未来，但这是巨大的错误，”泽连斯基在接受理查德·恩格尔采访时说道。

与此同时，这位国家元首表示，华盛顿和北京的联合施压或许能迫使俄罗斯停止战争。 据他称，唐纳德·特朗普和习近平拥有足够的影响力，可以通过制裁或限制与莫斯科的贸易来实现这一目标。

乌克兰总统此前也曾多次提及北京对莫斯科的影响力问题。特别是10月24日，泽连斯基在美国哈德逊研究所的线上演讲中表示，中国拥有足够的杠杆，可以说服普京停止战争。

当时，这位国家元首特别提到了俄中贸易关系的规模。据他称，北京是俄罗斯经济的重要市场，因此可以利用这种依赖关系来影响克里姆林宫。

来源：NBC新闻

美国将向乌克兰通报特朗普访华期间的谈判细节——泽连斯基。

泽连斯基表示，将在柏林举行新一轮有美国代表参与的和平谈判。

泽连斯基总结了阿布扎比三方会谈首日的成果。

关注我们在