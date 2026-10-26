乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基签署了关于将战时状态和全面动员再延长90天的总统令。根据相关文件，这些措施将持续至2027年1月29日。

相关法令包括：

这是自全面入侵开始以来，这两项措施第21次被延长。

战时状态期间有哪些义务

在战时状态期间，18至60岁的应征服役男性必须遵守一系列法律规定的要求。具体而言，他们必须：

在居住地或所在地办理军事登记；

及时在“国家统一登记册”中更新个人资料；

随时随身携带护照和兵役登记文件——无论是纸质版还是电子版；

在规定期限内前往征兵中心或培训中心报到；

每年接受一次军事体检，以确定是否适合服兵役。

哪些人可能被征召

年龄在25至60岁之间、经体检认定身体状况适合服役且无合法延期理由的男性，均须接受强制征召。 在被派往部队之前，所有被征召人员均需在训练中心接受基础军事训练。

18至25岁的男性仅在法律规定的情况下方可被征召——即他们是预备役军官或已服过现役。在其他情况下，他们只能自愿加入乌克兰武装部队。

已登记在册的女性仅在自愿的情况下才可参与国家防务。

据总统官方网站报道。

需要指出的是，俄罗斯对乌克兰的战争可能至少持续到2027年春季，而只有到那时，和平谈判的新契机才可能出现。政治学家、“商业首都”分析中心负责人瓦迪姆·德尼森科表达了这一观点。

此前，总统沃洛迪米尔·泽连斯基已向最高拉达提交了相关法案，拟将乌克兰的战时状态有效期延长，并再次实施为期90天的全民动员。

此前，泽连斯基曾评估了与俄罗斯进行新一轮和平谈判的前景。

在此背景下，西比加解释了为何目前尚无法与俄罗斯进行实质性谈判。

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