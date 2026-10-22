泽连斯基解释了为何如果没有克里米亚被占领，可能就不会爆发全面战争

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，如果2014年乌克兰当局下令收复克里米亚，全面战争或许就不会以如今这种形式爆发。

“今天，回望那段时期（指2014年2月至3月，当时俄罗斯占领了克里米亚——编者注），你会明白，战争正是从那时开始的。 我们的失误在于没有将他们击退。如果当时下达了保卫国家的命令，我确信就不会爆发像今天这样规模的全面战争。至少我是这么认为的，”泽连斯基说道。

总统强调，俄罗斯对乌克兰的战争正是从占领克里米亚开始的，但在初期阶段，俄罗斯的行动并没有明显的大规模军事行动迹象。

“这是事实。只是这次占领进行得很缓慢。那并不太像一场战争。为什么？因为当时乌克兰并没有参战。 当他们占领克里米亚时，那里确实发生了枪击事件，但很长一段时间里，俄罗斯都不承认那是他们的人，甚至称他们为‘小绿人’，因为当时没人认出那是什么制服。 也就是说，半岛上出现了一群手持某种武器的人，而问题在于，乌克兰当局当时没有下达明确的命令，要求保卫自己的领土，也没有指出有人正手持武器侵犯了你的边界，”总统说道。

由此，泽连斯基将战争的后续发展归因于2014年乌克兰当局在武装保卫克里米亚方面缺乏明确指令。与此同时，这位国家元首澄清道，他对“若当时做出不同决定，事态可能会如何发展”的评估仅是个人推测。

国家元首是在企业家兼投资者史蒂文·巴特利特主持的播客

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中发表上述言论的。

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此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示，他并未认为俄罗斯的大规模入侵是不可避免的，也未曾料到俄方会胆敢对乌克兰发动大规模战争。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，俄罗斯动用核武器的可能性很小。在他看来，弗拉基米尔·普京可能担心，此举将导致莫斯科遭到国际孤立，并失去其他国家的支持。

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