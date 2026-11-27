乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，美国就使用“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）卫星系统一事向乌克兰发出了积极信号。但与此同时，该问题仍未解决：在临时被占领土上，这些系统的运行仍受到限制。

记者请泽连斯基说明目前“星盾”和“星链”的限制情况。

“此前我们遇到过更多问题，但美方已发出了一些积极信号，”乌克兰总统回答道。

针对“系统是否已恢复正常”的追问，泽连斯基指出：“在我们控制的乌克兰领土上，系统已恢复正常。”

“但目前在临时被占领土上仍存在限制。这是个问题。我们无法在临时被占领土上用拦截器追上‘沙希德’火箭弹。 在受控地区我们虽然能做到，但往往为时已晚。它们正对我们的基础设施、能源设施等目标发动袭击，”他解释道。

此外，他被问及这是否是白宫的决定。

“从技术层面来说，这是SpaceX的决定。从政治层面来说——我不知道。我确实不知道。这就像打乒乓球一样，我们问一方，他们说那是另一方；我们问另一方，他们又说不是他们。最重要的是，这是一个需要做出决定的问题。 就像‘爱国者’导弹一样：要不要供应。这是个政治决策问题，”泽连斯基补充道。

他在接受BBC采访时谈到了这一点。

乌克兰驻美临时代办德尼·塞尼克表示，关于“Starshield”系统在乌克兰使用受限的问题仍未解决。

乌克兰已找到一种方法，绕过在俄罗斯领空使用“Starshield”系统的限制——Fire Point。

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