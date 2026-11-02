乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，如果美国在同一时期向乌克兰提供“爱国者”拦截导弹，基辅可以暂停一个月对俄罗斯这一侵略国境内炼油厂的打击。他在接受福克斯新闻采访时作出上述表示，NDTV报道。

关于袭击能源设施的条件

泽连斯基表示，他曾就袭击能源基础设施问题与美国总统唐纳德·特朗普及其团队进行过多次交谈。这位乌克兰总统指出，基辅不能不对俄罗斯针对能源设施、天然气基础设施、炼油厂和其他设施的袭击，以及人员死亡作出回应。

泽连斯基还表示，如果俄罗斯不打击乌克兰能源系统，乌克兰准备不袭击俄罗斯炼油厂。他称，另一种选择是提供“爱国者”导弹；乌克兰愿意为此寻找资金，而不只是依赖援助。

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该媒体指出，特朗普要求双方停止袭击对方的能源设施。

出售500枚“爱国者”导弹

该媒体报道，美国国务院于周五批准向乌克兰出售500枚“爱国者”导弹。与此同时，泽连斯基警告称，其交付可能需要数年时间。

乌克兰当局数周来一直警告称，拦截导弹库存正在减少。上周，泽连斯基提议美国和欧洲盟友从各自库存中向乌克兰转交导弹，之后可通过新的采购补充库存。

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