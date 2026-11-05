过去24小时内及11月5日夜间，乌克兰国防军对临时被占领土上的多处俄军军事设施实施了打击。 被击中的目标包括：打击型无人机的储存、训练和发射基地，无人机及弹药仓库，以及敌方的机动火力小组和维修部队。

乌克兰军方进一步说明，此次成功摧毁了若干保障俄军在被占领土上运作的设施。

乌克兰武装部队总参谋部公布了乌克兰守军打击的目标清单。具体而言，被击中的目标包括：

位于被占领的克里米亚格瓦尔迪伊斯基附近 、 俄罗斯军队 用于储存、准备和发射攻击型无人机的场所 ；

位于卢甘斯克州顿采夫卡地区的一支敌方机动火力小组；

位于扎波罗热州梅利托波尔附近的俄军无人机仓库；

位于顿涅茨克州新亚速斯克地区附近的占领军弹药库；

位于顿涅茨克州普罗格雷斯附近的敌方后勤保障仓库；

位于顿涅茨克州塔拉科夫卡地区和卢甘斯克州下杜万卡地区的俄军维修与重建部队。

乌克兰武装部队总参谋部解释称，俄军正是从克里米亚的阵地发射攻击型无人机，对乌克兰城市和民用基础设施发动袭击。

据乌克兰守军称，摧毁此类目标以及无人机仓库，可削弱敌方作战能力，并降低针对乌克兰领土的空袭强度。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

2026年10月期间，乌克兰国防军在俄罗斯境内打击了至少30处战略目标。

第107切尔诺夫策地区防卫旅在短短一个月内，在顿涅茨克州击中了1000多个敌方目标，并消灭了约300名俄罗斯占领军。 就打击成效而言，该部队在地方防卫旅排名中位居榜首。军队之所以能取得如此成绩，得益于指挥战术的调整。

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