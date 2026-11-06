11月5日及11月6日凌晨，乌克兰国防军对扎波罗热州和顿涅茨克州临时被占领土上的俄罗斯军队军事设施发动了打击。 具体而言，乌克兰守军摧毁了敌方的两个弹药库、一个无人机指挥所以及一个燃料和润滑油仓库。

在扎波罗热州，俄军的两处弹药库遭到打击。这些弹药库位于梅利托波尔和赫利博罗布内地区。

此外，在顿涅茨克州，乌克兰国防军还摧毁了位于卢甘斯克村附近的侵略者燃油和润滑油仓库，以及位于查索维亚尔地区的一个无人机指挥中心。

总参谋部强调，摧毁弹药库削弱了俄军的火力，并使其部队补给工作变得更加困难。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上发布了这一消息。

此前，乌克兰国防军在过去24小时内及11月5日夜间，对临时被占领土上的多处俄军军事设施实施了打击。 被击中的目标包括：打击型无人机的储存、训练和发射基地，无人机及弹药库，以及敌方的机动火力小组和维修部队。

2026年10月期间，乌克兰国防军在俄罗斯境内摧毁了至少30处战略目标。

第107切尔诺夫策地区防卫旅在短短一个月内，在顿涅茨克州摧毁了超过1000个敌方目标，并消灭了约300名俄罗斯占领军。 就打击成效而言，该部队在地方防卫旅排名中位居榜首。军队之所以能取得如此成绩，得益于指挥战术的调整。

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