11月20日全天及11月21日凌晨，乌克兰国防军对俄罗斯占领军的一系列军事目标实施了打击。 遭袭目标包括位于临时被占领的克里米亚的一处弹药库、位于扎波罗热州和顿涅茨克州的两个俄罗斯部队指挥所，以及卢甘斯克附近的一座公路桥。

据军方消息，在被占领的克里米亚佩尔沃迈斯克镇附近，俄军某部队的弹药库遭到打击。

此外，乌克兰守军还对俄军指挥所实施了打击。这些指挥所分别位于扎波罗热州的普里希巴和顿涅茨克州的乌克兰卡附近。

此外，在临时被占领的卢甘斯克地区，横跨西尔斯基-顿涅茨河的一座公路桥遭到打击。据总参谋部消息，俄军曾利用该渡口向前线运送燃油、弹药和军事装备。

目前正在核实此次袭击造成的损失规模。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

11月20日全天，乌克兰武装部队无人机部队共打击了1218个敌方目标。

近日，无人机部队与乌克兰国防军其他部队协同行动，摧毁了位于临时被占领的别尔江斯克的俄罗斯“鲁比康”无人机操作员基地。

第412独立Nemesis无人机旅的操作员利用“middle strike”系统，摧毁了俄罗斯侵略者在顿涅茨克机场的无人机起降场。

乌克兰军队摧毁了位于库尔斯克州的俄罗斯“伊斯坎德尔-M”弹道导弹发射装置，以及临时被占领土上的弹药库、后勤物资仓库和敌方维修部队。

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