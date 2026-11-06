乌克兰军队在扎波罗热方向取得进展：国防军已将位于奥里霍夫东南方向的小托克马奇卡的大部分地区从俄罗斯占领军手中收复。 与此同时，俄军仍在不断试图绕过乌克兰防线，并对该市形成包围威胁。

据ISW分析师评估，乌克兰部队近期已向奥里霍夫东南方向推进。与此同时，俄军仍在持续开展渗透乌克兰国防军阵地的行动。

ISW的报告描述了截至11月5日该战线段作战局势的变化。特别是，乌克兰军队已将马洛伊·托克马奇卡的大部分地区从俄罗斯占领军手中收复。

此外，乌克兰国防军继续控制着位于奥里霍夫西南部的诺沃安德烈耶夫卡，以及位于诺沃安德烈耶夫卡北部的诺沃帕夫利夫卡。

乌克兰部队还坚守着位于新安德烈耶夫卡以东的斯捷波沃和洛布科沃以北的阵地。

尽管取得了这些进展，该战线的局势依然严峻。俄军指挥部正试图从各个方向迂回突破乌克兰的防线。

据分析人士称，俄军已渗透至马利赫·什切尔巴基西北方向、帕夫利夫卡西南方向的某些区域，以及卢基扬诺夫斯克。所有这些定居点均位于奥里霍夫以西。

此外，ISW分析师特别关注了普里莫尔斯基地区俄军部队的行动。据其数据，占领军还渗透到了该定居点的南部，很可能利用了卡霍夫水库干涸的湖床。

报告指出，俄军部队正利用原水库区域，绕过普拉夫尼的乌克兰防御阵地。

侵略者正试图通过这种方式向位于普里莫尔斯基以北的马洛卡特里尼夫卡方向推进。这些行动表明，俄军仍在试图在扎波罗热方向的某些地段突破乌克兰防线。

据ISW评估，俄军指挥部仍在试图同时从东、西两个方向包围奥里霍夫。与此同时，占领军正试图直接突入该市。

报告称，此类行动的目的是为在扎波罗热方向恢复进攻行动创造条件。

与此同时，战争研究所的分析师指出，11月4日和5日，俄军继续在古利亚皮尔方向发动进攻，但在该地区未取得经证实的领土进展。

这一情况载于战争研究所（ISW）2026年11月5日的报告中。

过去24小时内（11月5日），前线共记录到188起交火事件。俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击最为猛烈——乌克兰守军在那里击退了16次突袭。

情报总局特种部队在苏梅州开展了一项为期七周、代号为“切布雷奇纳”的行动。 在此期间，乌克兰士兵挫败了俄军的进攻计划，清剿了642公顷的区域，并消灭了超过百名占领军。另有29名俄军士兵被俘。

在波克罗夫斯克方向，俄军继续发动大规模强攻，向前投入大量步兵。然而，他们未能突破乌克兰国防军的防线。

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