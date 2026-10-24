俄罗斯指挥部下令一名士兵潜入扎波罗热州的特尔西亚卡村，竖起俄罗斯联邦国旗后返回原阵地。然而，这名士兵非但没有提交所谓“推进”的宣传报告，反而被乌克兰武装部队俘虏。

据军方消息，这名俄罗斯士兵本应抵达距离交战线约20公里的特尔西亚卡村。该俘虏系俄罗斯第36旅的一名侦察兵。

这名占领军士兵接到命令，从古利亚波尔出发前往特尔西亚卡，在那里竖起俄罗斯三色旗，并在完成任务后尝试返回原阵地。 据第225独立突击团透露，俄军指挥部此举意在制造宣传效果，试图展示占领军所谓的推进态势。

然而，这名士兵未能执行命令。在第7空降突击军负责的区域内，他被乌克兰突击队员俘获。

在与乌克兰军人的交谈中，这名俄罗斯士兵透露，他是从服刑的劳改营入伍的。他签了合同，服役仅两个月后，就接到任务，要举着俄罗斯国旗深入乌克兰后方。

据这名俘虏称，经验丰富的军人曾警告新兵，指挥部会把他们“送去当炮灰”。

尽管这名俄罗斯人自愿签署了合同，但他表示至今仍无法判断哪一方是正确的。

“这根本就是大政治。我无法判断谁对谁错，”这名战俘说道。

第225独立突击团强调，这名士兵本应成为俄罗斯又一次“胜利”的宣传素材，却最终落入了乌克兰的俘虏之手。

❗️俄军指挥部将一名手持三色旗的士兵派往距前线20公里处，以制造占领军在扎波罗热地区推进的假象 然而，与其宣传中的“胜利”，这名俄罗斯士兵反而落入了乌克兰武装部队第225独立突击团战士的俘虏手中。 — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 2026年10月24日

这一消息由第225独立突击团发布。

值得一提的是，在过去两个月里，乌克兰特种作战部队第8团的狙击手已击毙超过25名占领军士兵，并俘虏了另外13人。

乌克兰守军在前线击毙了俄罗斯占领军成员谢尔盖·库切罗夫——这位曾多次获得俄罗斯自行车赛冠军、世界盃冠军，并参加过两届奥运会的运动员。

“中央”部队集团指挥官、准将安德烈·比列茨基表示，乌克兰有望在近期前线取得新的进展。 据他称，就规模和成果而言，这些进展可能与“维瓦尔第”行动相当。

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