在过去的两个月里，乌克兰收复的领土比俄军所占领的还要多。 与此同时，根据视觉证据，占领军10月份的伤亡人数已超过4.1万名军人。乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉于11月23日在北约议会大会第72届年度会议上发表了这一声明。

赫马拉如何评价前线局势

“过去两个月，乌克兰收复的领土比俄罗斯占领的还要多。俄军的伤亡规模正在扩大：仅10月份，经目视确认的伤亡人数就超过4.1万人，”这位部长表示。

据他介绍，乌克兰计划将这一数字提升至5万。

“我们力求让俄罗斯损失的士兵数量超过其招募速度，”赫马拉强调道。

国防部正在推进哪些工作方向

国防部长透露，国防军正集中力量歼灭敌方无人机机组人员。 与此同时，正在扩大“智能”雷区规模，并应用技术来侦测敌人渗透至乌克兰阵地的路线。据他介绍，这使得战场情况更加透明。

此外，还正在扩大杀伤区。赫马拉解释道，敌军在抵达乌克兰阵地之前，其后勤补给和人员就已遭受重创。

赫马拉将保护乌克兰军人生命安全列为首要任务。为此，正在发展无人机系统的远程操控技术，修建地下通道和防御工事。前线的后勤补给正转向地面机器人系统和无人机。

据报道，乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉在北约议会大会第72届年度会议上的发言中提到了这一点。

乌克兰国防部长在柏林向北约议会大会发表了讲话。

需要指出的是，赫马里将在未来几天内在欧洲举行一系列国际会晤——泽连斯基

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