总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，自初秋以来，乌克兰军队收复的领土面积已超过俄军所占领的范围。国家元首于10月18日在听取乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕托的汇报后宣布了这一消息。 在俄罗斯军队对顿涅茨克州发起猛攻的背景下，乌克兰部队正在利曼方向展开反击，收复了此前丢失的阵地，并阻遏了敌军包围乌克兰防线带的企图。

其中最引人注目的成果之一是顿涅茨克州北部开展的“维瓦尔第”行动。据第三军团消息，乌克兰军队解放了16个居民点，并重新控制了277平方公里的领土。 美国战争研究所（ISW）评估认为，这些行动挫败了俄罗斯在顿涅茨克州包围乌克兰阵地的计划中的北部部分。

与此同时，俄军仍在波克罗夫斯克、多布罗皮尔和科斯滕蒂诺夫斯克方向持续发动进攻。 因此，关键问题不仅在于收复了多少平方公里，更在于乌克兰能否巩固反攻成果并改变前线的势力对比。

UA.News将深入分析前线关键地段的战况、新任总司令领导下军事指挥体系的变革，以及乌克兰的军事行动是否为改变战争整体态势创造了条件。

泽连斯基声明背后的含义

10月18日，弗拉基米尔·泽连斯基表示，他听取了乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕托关于前线局势的汇报。 总统特别肯定了空降突击部队和第三军团的战果，这些部队正在实施积极防御并反攻俄军部队。

“今年的趋势仍在延续：自初秋以来，我军收复的领土比俄军占领的还要多，”泽连斯基表示。

总统还特别介绍了多布罗皮利亚地区的局势，乌克兰部队正在该地区歼灭俄军突击小组，并挫败了其渗透至国防军阵地的企图。 他还强调，多布罗皮利亚、科斯蒂安蒂诺夫卡、奥列克西耶沃-德鲁日科夫卡、奥里霍夫以及其他一些居民点仍处于乌克兰控制之下。

此番声明是在俄罗斯总参谋长瓦列里·格拉西莫夫向弗拉基米尔·普京汇报称，自9月初以来已“占领”92个乌克兰居民点及超过1800平方公里领土之后发表的。

乌克兰总参谋部驳斥了俄罗斯关于占领包括多布罗皮利亚和科斯蒂安蒂诺夫卡在内的一系列定居点的说法。 乌克兰武装部队总参谋部发言人安德烈·科瓦廖夫表示，乌克兰军队收复的领土面积超过了俄军在同一时期所占领的面积。

路透社关于双方相互矛盾声明的报道指出，乌克兰方面否认了俄罗斯关于取得大规模领土进展的报道。该通讯社还强调，无法独立核实所有关于领土控制权变化的声明。

“维瓦尔第”行动：乌克兰武装部队如何挫败俄军在顿涅茨克州的计划

今年秋季乌克兰反攻行动的主要案例之一，便是利曼方向的“维瓦尔第”行动。 第三军团于9月正式确认了此次行动的开展，此前数月的战斗中，乌克兰部队逐步清剿了俄罗斯在顿涅茨克州北部的突出部。

9月15日，第三军团指挥官安德烈·比列茨基宣布在利曼以北展开反攻行动。在第一阶段，乌克兰军队收复了约85平方公里的控制区，随后继续推进行动。

9月28日，第三军团宣布解放了诺沃耶、里德科杜巴和卡捷琳诺夫卡，并重新控制了卡尔皮夫卡和诺沃米哈伊洛夫卡。

10月，该军团通报了行动的新进展。据其数据，乌克兰部队共解放了16个居民点，收复了277平方公里的领土。

利曼方向为何具有战略意义

俄军指挥部曾试图从两翼对乌克兰防线发起进攻。在北部，俄军通过利曼和斯维亚托吉尔斯克地区推进；在西南部，则从波克罗夫斯克和多布罗皮利亚方向施压。 其目的是包围乌克兰阵地，阻碍部队补给，并为后续进攻斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克创造条件。

ISW在9月17日的报告中指出，乌克兰的“维瓦尔第”行动挫败了俄罗斯从北部包围顿涅茨克州防线带的计划。 该研究所还指出，乌克兰军队的成功得益于反击、预备性打击以及削弱俄罗斯电子战能力的综合运用。

这是一项重要成果，因为俄军指挥部不得不重新审视其原本计划在此方向展开进攻的作战计划。乌克兰部队不仅收复了失地，还消除了威胁乌克兰防线北翼的突出部。

在9月13日的报告中，ISW还指出，乌克兰的反攻使俄军试图包围顿涅茨克地区整个防御带的企图变得更加困难。 与此同时，该研究所记录到，俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡附近以及斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克以东地区取得了有限但重要的推进。

因此，顿涅茨克州的局势并非仅表现为乌克兰的全面推进或俄罗斯的持续进攻。乌克兰军队在北部挫败了敌方部分计划，而俄军则继续在其他地段施加压力。

乌克兰军队是如何开展此次行动的

“维瓦尔第”行动的成功不仅在于投入部队的数量，更在于作战组织的周密性。乌克兰军队利用了信息封锁、分阶段的火力打击以及邻近部队之间的协同行动。

第66独立机械化旅机械化营副营长（代号“蒂莫哈”）讲述了在利曼方向解放塞雷德尼耶镇的情况。 据他介绍，俄军并未预料到会遭到反击，因为他们认为当地的地形不允许乌克兰部队进入该居民点。

该军官解释称，在发起强攻前，乌克兰部队有计划地动用无人机、重型轰炸机和火炮对敌方实施打击。 随后，步兵从一栋房屋推进到另一栋房屋，检查地下室并歼灭敌方火力阵地。

这一案例表明，通过将侦察、火力打击和步兵行动相结合，即使在敌人原本寄希望于地形优势的区域，也能成功实施反击。

多布罗皮利亚：尽管乌克兰发动反攻，俄罗斯的进攻仍在继续

当乌克兰军队在利曼方向收复失地之际，俄军在多布罗皮利亚地区仍在继续推进。 该方向之所以重要，是因为它位于斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克的进军通道上——这两座城市是顿涅茨克州乌克兰防线的关键节点。

泽连斯基10月18日表示，乌克兰军队正在歼灭俄罗斯突击小组，并挫败了俄军试图渗透至多布罗皮利亚地区国防军阵地的企图。总统还驳斥了俄方关于占领该市的说法。

根据ISW 9月17日的评估，俄军指挥部继续在多布罗皮利亚地区为机械化进攻做准备，特别是通过增派装甲车辆和无人机部队来加强该方向的兵力。 这表明，俄军并未放弃在乌克兰防线西南侧翼实施突破的计划。

与利曼方向不同——在那里，乌克兰的反攻已消灭了俄军的突出部——在多布罗皮利亚附近，敌军仍保持着巨大的压力。 因此，必须综合考量这两个战区的战况：乌克兰军队虽挫败了俄军从北面实施包围的企图，但俄军仍在继续寻找从西南方向发起进攻的机会。

正因如此，多布罗皮利亚方向仍是决定顿涅茨克州后续战局的关键方向之一。

德拉帕蒂如何改革乌克兰武装部队指挥体系

乌克兰军事行动取得的领土成果，正是在军事领导层发生变动的背景下取得的。2026年7月，泽连斯基宣布任命米哈伊尔·德拉帕蒂为乌克兰武装部队总司令。 新领导层的任务包括：更新总参谋部结构、推进军级改革、增强进攻能力以及完善部队指挥体系。

最显著的变化之一是摆脱了过度集中的指挥模式。 德拉帕蒂押注于权力下放：作战群和军级指挥官在执行任务时拥有更大的自主权，而总司令则专注于战略问题、资源调配及系统性问题。

这意味着决策机制本身发生了变化。在去中心化模式下，前线指挥官有更多机会根据瞬息万变的局势调整战术，而无需等待上级管理层的详细指示。

军级改革旨在建立更合理的旅级和下级单位隶属关系，改善协调机制，并使指挥官能够根据前线实际需求规划作战行动。

2026年2月，总参谋部通报了军级改革第二阶段的计划，其中包括将旅级部队编入相应军级指挥部、扩编军级编制、发展无人机部队以及组建炮兵旅。 在ArmyInform关于此次改革的报道中，时任总司令亚历山大·西尔斯基指出，向军级体系的过渡减轻了指挥部的负担，并改善了作战任务的规划。

据德拉帕托称，这项改革仍在继续，但更加侧重于权力下放和指挥官的责任。 与此同时，部队编组的结构也在发生变化：据《乌克兰真相》报道，已组建了由安德烈·比列茨基指挥的“中心”编组和由德尼·普罗科彭科指挥的“亚速”编组。

重要的是，这项改革不仅限于名称或隶属关系的变更。其实际成效应体现在：指挥官能够获得执行任务所需的资源，参谋部能更快地应对变化，而各部队不会因过度的官僚主义而浪费时间。

德拉帕托的原则：人才、技术与责任

9月，德拉帕蒂公布了乌克兰武装部队的领导与发展原则，为指挥官和参谋部明确了优先事项。

关键方向包括：稳定前线、保护军人、发展无人机系统、加快技术应用、完善后勤保障以及精简官僚程序。

“武装部队最宝贵的作战能力就是我们的人民，”总司令在文件中强调道。

德拉帕蒂还明确了工作原则：参谋部应为部队服务，而非制造额外的行政障碍。指挥官应获得必要的资源，理解作战构想，并能在既定任务范围内自主决策。

这些变革对作战行动具有直接影响。 在俄军大规模使用无人机、实施步兵突击和渗透企图的情况下，决策速度可能决定部队能否及时加固阵地、发现威胁或发起反击。

然而，组织变革本身并不能立竿见影。 其成效取决于部队的编制配置、人员训练水平，以及弹药、装备和无人机系统的保障情况。正因如此，管理改革应以其对作战结果的影响为评判标准，而不能仅凭其宣称的原则。

前线的力量平衡是否发生了变化

泽连斯基关于乌克兰在领土平衡方面占据优势的声明有其具体背景：乌克兰在利曼方向的反攻收复了部分领土，并挫败了俄罗斯在顿涅茨克州的部分计划。 与此同时，俄军仍在其他地段持续发动进攻，特别是在多布罗皮利亚和科斯蒂安蒂诺夫卡地区。

根据ISW 9月13日的评估，8月份俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡方向平均每天发动约24次攻击，在多布罗皮利亚方向平均每天发动32次攻击。 9月，俄军在斯洛维扬斯克方向的攻击强度从平均每天14次降至4次。

这些数据凸显了各战线的差异：俄军在防御带南翼持续施加巨大压力，而在斯洛维扬斯克方向，随着乌克兰军队在顿涅茨克州北部发起反攻，俄军的攻击强度有所减弱。

与此同时，整体力量平衡不仅取决于领土变化。人员和装备的损失、补充预备队的 ability、后勤状况、部队补给以及坚守已占领阵地的能力，仍然至关重要。

乌克兰的反攻表明，俄军无法在战线所有地段都畅通无阻地实施作战计划。 但这并不意味着俄军已丧失进攻能力：他们仍在寻找乌克兰防线的薄弱环节，并将资源调往关键方向。

因此，秋季军事行动的主要成果不仅在于乌克兰收复了部分领土。乌军还迫使敌军调整计划、调动部队，并耗费资源以收复失地。

这是否意味着乌克兰正接近战争的转折点？

“维瓦尔第”行动的结果表明，乌克兰军队有能力发动反击，重新控制各城镇，并在作战层面上打乱俄军的计划。 与此同时，多布罗皮尔和科斯蒂安蒂诺夫方向的战斗表明，俄军仍保有继续发动进攻的能力。

乌克兰武装部队（ZSU）管理体制的变革也成为重要因素。权力下放、军团制的发展、技术装备更新以及加强指挥官的责任感，应有助于乌克兰部队更快地应对局势变化，并更有效地利用现有资源。

然而，战略转折点并非由一次成功的反攻决定，也不仅取决于收复与被占领土的比例。 乌克兰能否守住收复的阵地、削弱俄军后勤、保持部队的战斗力，并阻止敌军恢复进攻势头，这些将具有决定性意义。

目前，乌克兰军队在部分战线上已取得成果，而俄军在顿涅茨克州北部的计划已遭遇严重阻碍。与此同时，战斗仍在继续，俄军继续对乌克兰防线施加压力。

因此，泽连斯基关于乌克兰在领土平衡方面占据优势的声明，反映了乌克兰军事行动的成果，尤其是利曼方向的战果。乌克兰国防军接下来的任务是巩固这些成果，并将局部胜利转化为前线局势的持续改善。

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