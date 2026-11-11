11月11日，人们缅怀第一次世界大战的遇难者——世界各地如何纪念停战日

11月11日星期三，比利时、法国和新西兰将纪念停战日，而英国、加拿大和澳大利亚则将纪念阵亡将士纪念日。 所有这些日期都与同一事件有关——1918年11月11日第一次世界大战的停战。 这一天，各国都会举行纪念仪式，向纪念碑敬献鲜花，并默哀片刻，以缅怀那些在战场上牺牲的将士。

这一日期有着具体的历史依据。第一次世界大战持续了四年多——从1914年到1918年。数十个国家参与了这场战争，战火波及欧洲的大部分地区以及世界其他地区。 战争夺走了数百万人的生命，摧毁了城镇和村庄，并改变了整整几代人的命运。

1918年秋，德国陷入困境，开始寻求结束战事的途径。11月11日，德国代表与协约国签署了停战协定。 该文件于凌晨5点15分在法国康皮涅市附近森林中的一节火车车厢内签署。然而，协议规定停火并非立即生效，而是定于11点00分生效。

正因如此，这一象征性的日期——11月11日11时便被载入史册。 就在这一刻，西线战场的枪声戛然而止，士兵们终于能够走出多年来作为他们家的战壕。对于数百万民众而言，这是久盼的停战喜讯。 城镇和乡村处处洋溢着欢庆的气氛，教堂钟声齐鸣，人们涌上街头，载歌载舞，相互拥抱。与此同时，对于许多家庭来说，喜悦中却夹杂着悲痛：他们的亲人未能从前线归来。

需要明确的是，停战并不意味着第一次世界大战在法律上的结束。它虽然停止了西线的战斗行动，但和平问题在形式上是在更晚些时候才得到解决的。 1919年6月28日签署的《凡尔赛条约》成为主要文件之一。然而，正是11月11日这一天，被视为当时这场最血腥的战争冲突结束的标志。

纪念阵亡将士的传统是如何形成的

1919年11月11日，人们便已纪念了停战一周年。 在英国，乔治五世国王呼吁人们停下脚步两分钟，将这段时间用于缅怀阵亡将士。这一想法旨在让人们暂时放下日常事务，让每个人都有机会缅怀那些未能从战场归来的将士。

提议建立这一传统的其中一人是澳大利亚记者爱德华·乔治·戈尼。 1919年，他居住在伦敦，并给《晚间新闻》（Evening News）报社写了一封信，提议举行五分钟的全国默哀。 大约在同一时期，南非政治家珀西·菲茨帕特里克也提出了类似的想法。他指出，在开普敦，每当军队遭受重大伤亡时，人们就已经开始举行默哀仪式。

乔治五世国王支持这一提议，但经讨论后决定将默哀时间定为两分钟。1919年11月6日，他呼吁大英帝国各地民众利用这段时间缅怀阵亡将士。 首次此类全国性仪式于同年11月11日举行。自那时起，两分钟默哀便成为停战日和阵亡将士纪念日最著名的传统之一。在不同国家，这一日期逐渐有了各自的特殊意义。 有些地方，这一天主要作为1918年停战的纪念日；而有些地方，则将其转变为缅怀在各类战争和武装冲突中牺牲的所有军人的日子。正因如此，尽管这些节日的历史渊源相同，但名称却各不相同。

比利时的停战日

在比利时，11月11日被定为法定节假日，正式名称为停战日（Armistice Day）。这一日期对该国尤为重要，因为比利时领土曾是第一次世界大战期间的主要战场之一。 1914年8月，尽管比利时保持中立，德军仍入侵了该国。该国大部分地区遭到占领，城镇和乡村均遭受了破坏。

比利时人民向在战争中牺牲的军人，以及所有因占领和战事而遭受苦难的人们致以敬意。主要纪念仪式在布鲁塞尔国会纪念柱旁的无名烈士墓前举行。 这座纪念碑是为了纪念那些身份和姓名始终无法确认的军人。王室、政府、军队及公众代表都会来到这里，献上花圈并向阵亡将士致敬。

无名烈士墓建于1922年。当时，五名在第一次世界大战中阵亡的比利时无名士兵的遗骸被运抵布鲁塞尔。 其中一人成为了所有未能返乡士兵的象征。在纪念碑举行的正式仪式上，会举行军事致敬仪式，政府代表也会献上鲜花。

另一个与第一次世界大战记忆相关的地点是比利时城市伊普尔。西线最惨烈的战斗之一就发生在该城附近。 每晚在梅嫩纪念门附近，都会举行最后号角（Last Post）仪式——吹奏这一在军事传统中标志着一天结束的号角。 这一仪式始于1928年，旨在缅怀在该地区阵亡的英国及其他国家军人。11月11日仍是此类活动的特殊纪念日。

法国缅怀阵亡将士并向无名战士致敬

对法国而言，11月11日不仅是停战纪念日，也是国家纪念日。历经四年战争，该国承受了巨大的人员伤亡。 据法国官方估计，约有140万法国军人阵亡。许多城镇和村庄被摧毁，几乎每个地区的家庭中都有亲人阵亡或负伤。

1922年，11月11日被正式定为纪念胜利与和平的日子。自那时起，每年全国各地都会在阵亡将士纪念碑前举行纪念仪式。 在巴黎，主要活动在凯旋门附近举行，那里安葬着无名烈士。他的遗骸是从第一次世界大战的战场上运回的，以象征所有阵亡且身份不明的法国军人。

法国最重要的传统之一，便是无名烈士墓前的永恒之火。它于1923年11月11日首次点燃。 自那时起，火焰便从未熄灭，每晚在纪念碑旁都会举行重燃仪式。 这是对战争中牺牲者的纪念，也是提醒后世：他们的名字和故事不应从后代的记忆中消失。

后来，这一日期的意义得到了扩展。2012年，法国通过了一项法律，规定11月11日不仅要纪念第一次世界大战中的阵亡将士，还要纪念所有在各种冲突中为法国牺牲的人。 这既包括军人，也包括被官方授予相应身份的平民。因此，在纪念仪式上，人们不仅缅怀1914年至1918年的历史事件，也缅怀在后续战争和军事行动中牺牲的人们。

在法国的城市乃至最小的市镇，人们也会聚集在当地的纪念碑前。在那里，人们会宣读阵亡者的姓名、敬献花圈、奏响国歌并举行默哀仪式。 参加仪式的有军人、退伍军人、学生、地方政府代表以及普通市民。对于许多法国家庭来说，这也是一个缅怀那些未能从战场归来的亲人的私人纪念日。

新西兰如何纪念停战日

在新西兰，11月11日也被称为停战日（Armistice Day）。该国曾作为协约国一方参与第一次世界大战，数千名新西兰人远赴海外参战。 对于这个人口不多的国家来说，这些损失令人痛心。因此，1918年停战的消息对整个国家而言都是一件大事。

停战宣布后，新西兰人走上街头庆祝战争结束。各城市钟声齐鸣，铜管乐队奏响乐曲，还组织了游行和演出。 首批庆祝活动的参与者包括军人、学生、地方政府代表以及普通民众。 然而，庆祝活动是在西班牙流感大流行背景下进行的，当时疫情正在全国各地夺走人们的生命。由于疫情扩散的风险，奥克兰的官方活动甚至被推迟了。

如今，最重要的传统是在11:00举行一分钟默哀。此时，人们会停下脚步，缅怀逝者，并思考战争带来的后果。 纪念活动在军事纪念碑旁、墓地及公共场所举行。参加活动的有军人、退伍军人、政府代表以及阵亡将士的家属。

2026年的全国纪念仪式将于11月11日在惠灵顿普克胡公园的国家军事纪念碑举行。活动时间为10:45至11:30。 参与者将齐聚一堂，不仅缅怀第一次世界大战的牺牲者，还将悼念在后续冲突或维和行动中牺牲的新西兰人。 组织者还强调，即使战斗早已结束，战争所留下的心理创伤和损失也值得我们铭记。

英国的纪念日

在英国，11月11日是纪念日（Remembrance Day）。最初，这一天被称为停战日，因为设立这一纪念日的主要原因正是第一次世界大战的停火。 第二次世界大战后，该节日的名称和内涵逐渐发生变化，旨在不仅纪念1914年至1918年间阵亡的将士，还向在后续战争中献出生命的全体军人致敬。

其中一项最著名的传统是在上午11:00进行两分钟的默哀。 此时，城镇和乡村的纪念活动都会暂停，人们低头默哀，以示对阵亡者的敬意。中央纪念仪式在伦敦白厅的无名烈士纪念碑前举行。 这是一座空墓形式的纪念碑，旨在纪念战争中的阵亡将士。王室、政府、军方及退伍军人组织的代表会向纪念碑敬献花圈。

在英国传统中，红罂粟花占据着特殊的位置。在11月11日前的几天以及纪念活动期间，人们会将红罂粟花别在衣服上。 这种花之所以成为象征，是因为在佛兰德斯和法国北部的战场上，战斗结束后，荒芜的土地上大量生长着野罂粟。它们的红色让人联想到阵亡士兵的鲜血。

英国传统中的另一个重要组成部分是纪念周日（Remembrance Sunday）。该纪念日定于11月第二个最接近11日的周日。2026年，这一天恰逢11月8日。 这一天，全国各地都会举行纪念仪式，而主要活动则在伦敦的无名烈士纪念碑前举行。因此，在英国，纪念活动既可能在周日举行，也可能在11月11日当天举行。

加拿大如何悼念阵亡将士

在加拿大，11月11日被称为Remembrance Day（纪念日）。在1931年之前，这一天被正式称为停战日。正是那时，议会确立了Remembrance Day这一名称，以强调这一事件更广泛的意义。 自那时起，加拿大人不仅缅怀第一次世界大战的参战者，还缅怀在各类冲突中服役期间牺牲的所有军人。

主要纪念仪式在首都渥太华的国家军事纪念碑前举行。政府官员、军人、退伍军人、阵亡将士家属及民众齐聚于此。仪式期间会奏响《最后的号角》（Last Post），随后进行两分钟的默哀。 随后奏响《Rouse》号角，献上花圈并举行其他纪念仪式。加拿大许多城市和社区都会组织自己的纪念仪式，学校、民间组织和当地居民都会参与其中。

与英国一样，红罂粟是这一天的重要象征。加拿大人会将其别在衣服上，通常别在左侧，靠近心脏的位置。 这一传统源于加拿大军医约翰·麦克雷于1915年创作的诗作《在佛兰德斯战场》。 他曾在西线服役，亲眼目睹了红色罂粟花在墓地和满目疮痍的田野上绽放的景象。

在加拿大，罂粟花不仅是一种纪念象征，也是慈善活动的一部分。在11月11日之前，志愿者和退伍军人组织代表会分发这些象征性的花朵并募集捐款。 所筹集的资金用于帮助退伍军人，特别是支持那些身处困境的人，以及用于医疗和社会项目。因此，这一传统不仅具有纪念意义，还具有实际意义。

澳大利亚的纪念日

在澳大利亚，11月11日也被称为纪念日（Remembrance Day）。最初这一天被称为停战日（Armistice Day），但在第二次世界大战后，为了纪念两次世界大战中的阵亡将士，该名称被更改为纪念日。 如今，澳大利亚人缅怀所有在战争、武装冲突和维和行动中牺牲或受伤的同胞。

该国保留了上午11:00默哀一分钟的传统。与通常保持两分钟默哀的英国和加拿大不同，澳大利亚的官方仪式通常只设有一分钟的默哀时间。 此时，人们会停下脚步，缅怀逝者并向服役人员致敬。主要纪念活动在堪培拉的澳大利亚战争纪念碑以及各城市和小型社区的纪念碑旁举行。

澳大利亚人还将红罂粟作为纪念的象征。人们将其别在衣服上，或放置在军人墓地和纪念碑旁。此外，该国还有其他与军事纪念相关的象征。 例如，迷迭香传统上用于4月25日举行的安扎克日纪念活动。这种植物与加里波利半岛有关，一战期间，澳大利亚和新西兰的军人曾在此地作战。

澳大利亚纪念文化的另一大特色是最后号角（Last Post）仪式号角。它在纪念阵亡将士的活动中以及军人葬礼上都会奏响。这一号角象征着军人生涯的结束和永恒的安息。 奏毕后通常会有一分钟的默哀，随后响起《Rouse》号角。

为什么红罂粟成为了纪念的象征

红罂粟已成为纪念第一次世界大战阵亡将士的最著名象征之一。在佛兰德斯和法国北部的战斗中，大地被爆炸摧残，田野变成了弹坑和战壕。 炮击过后，土壤被翻搅，罂粟种子因此获得了发芽的条件。因此，即使在满目疮痍的废墟中，春天依然会绽放出鲜红的花朵。

加拿大军医约翰·麦克雷在传播这一象征方面发挥了特殊作用。1915年，他创作了献给阵亡士兵的诗作《在佛兰德斯原野上》。 诗中，罂粟花生长在军用墓地的十字架之间，成为纪念阵亡将士的象征。这首诗很快在英国、加拿大及其他国家广为流传。

战争结束后，罂粟花开始被用于纪念活动。在英国，这一传统由成立于1921年的英国皇家军团推广开来。随后，这一传统传播到了加拿大、澳大利亚及其他英联邦国家。 如今，人们通过捐款购买或获得罂粟花，将其别在衣服上，仪式结束后常将它们留在纪念碑旁。

与此同时，红罂粟并非唯一的纪念象征。例如在法国，矢车菊（法语称bleuet）占据着重要地位。它与法国军人及对退伍军人的支持密切相关。 不同国家可能会使用各自的花卉、丝带和纪念标志，但其意义始终如一——铭记那些在战争中牺牲的人们。

关于11月11日的有趣事实

停战协定是在清晨签署的。 文件于5点15分在康皮埃涅附近的一节火车车厢内签署，但战斗行动直到11点才正式停止。

两分钟默哀于1919年成为传统。 这一传统是在停战一周年之际设立的，并得到了英国国王乔治五世的支持。

最初的提议来自一位澳大利亚人。 记者爱德华·乔治·戈尼曾建议保持五分钟的默哀，但最终定为两分钟。

红罂粟花与一位加拿大医生的诗作有关。 约翰·麦克雷于1915年创作了《在佛兰德斯战场》，此后这种花便成为了国际纪念的象征。

在法国，永恒之火自1923年起便一直燃烧。 它是在巴黎凯旋门下的无名烈士墓旁点燃的。

比利时在梅嫩门附近有着自己的纪念传统。 在伊普尔市，每晚都会吹奏《最后的号角》，以纪念阵亡将士。

节日的名称各不相同，但日期是相同的。在比利时、法国和新西兰，这一天被称为停战日，而在英国、加拿大和澳大利亚，则称为阵亡将士纪念日。

因此，对于这些国家而言，11月11日不仅仅是一个日历上的历史日期。这一天，人们缅怀因第一次世界大战而丧生的数百万人，以及在后续冲突中牺牲的所有人。 各种纪念仪式、罂粟花、花圈以及默哀时刻，都有助于铭记过去，并提醒人们社会为战争付出的代价。

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