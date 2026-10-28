15家媒体、记者协会和新闻自由组织于2026年10月28日呼吁欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩改善记者获取公共文件的渠道。此事发生之际，欧洲监察员正就欧盟委员会拒绝公开与加沙地带基础设施项目相关文件一事展开调查，阿纳多卢通讯社报道。

涉及17份文件的投诉

上周，欧洲监察员特蕾莎·安吉尼奥根据EUobserver提出的投诉启动了一项调查。该媒体曾要求欧盟委员会提供17份有关加沙地带由欧盟资助的基础设施项目的文件。

该请求于2月提出，是一项新闻调查的一部分，调查旨在了解因以色列袭击而遭破坏的、位于巴勒斯坦领土上的欧盟资助基础设施的规模。欧盟委员会拒绝公开这些材料，称不存在压倒性的公共利益。EUobserver随后提出的申诉未获回应。

安吉尼奥要求欧盟委员会最迟于11月4日回应该投诉。如果答复不令人满意，监察员将亲自审查所请求的文件。

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对欧盟委员会的要求

在一封公开信中，签署方将限制获取信息称为“一场无声的危机”。他们表示，记者经常面临严重拖延、可疑的拒绝以及文件中大量删节，导致公开材料在很大程度上失去意义。据他们称，欧盟委员会在某些情况下也未能保存并妥善归档重要文件。

这些组织呼吁废除欧盟委员会于2024年12月出台的内部程序规则，他们认为这些规则使获取文件变得更加困难。他们还呼吁更新改善记者获取信息渠道的行动计划，包括落实监察员的建议和欧盟法院的裁决，并加强文件登记和归档程序。

该信函的签署方包括保护记者委员会、EUobserver、欧洲记者联合会和国际记者联合会、Follow the Money、Forbidden Stories、国际新闻协会、Investigate Europe和国际笔会。

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