穆阿迈尔·卡扎菲遇害15周年：与西方的对抗如何导致利比亚政权垮台

15年前，即2011年10月20日，利比亚领导人穆阿迈尔·卡扎菲在利比亚城市苏尔特遇害——他曾执政逾四十年。 他的政权曾历经国际制裁、支持恐怖主义的指控、美国的空袭以及与西方的逐步和解，但最终未能挺过2011年的起义和北约的军事行动。

卡扎菲生命的最后一天，标志着这场持续数十年、深刻改变了利比亚与美国及欧洲各国关系的对峙达到了高潮。

UA.News将讲述穆阿迈尔·卡扎菲究竟是何许人，他为何成为华盛顿的主要对手之一，西方是如何从对利比亚政权的制裁转向合作， 随后又如何参与了最终导致卡扎菲政权垮台的军事行动。

卡扎菲如何掌权并将利比亚打造成地区强国

穆阿迈尔·卡扎菲于1942年出生在苏尔特附近。他接受了军事教育，并于1969年9月1日领导了一群年轻军官，推翻了伊德里斯一世国王的君主制。 当时国王身在国外，军方在未遭遇重大武装抵抗的情况下建立了新政权。

卡扎菲宣布建立共和国，拒绝西方军事基地，并开始按照自己的政治愿景重塑国家。 他倡导阿拉伯民族主义、社会主义和阿拉伯国家统一，随后在《绿皮书》中阐述了自己的政治体制理念。

石油行业的国有化以及加强对石油开采收入的控制，成为强化国家权力的重要手段。 石油为利比亚提供了资金，用于资助国家计划、建设基础设施、发展教育和医疗卫生，以及加强军队和支持海外盟友。

与此同时，政治体系日益围绕卡扎菲本人集中。当局限制反对派活动，迫害批评者并实施镇压。卡扎菲虽未在传统意义上担任总统职务，但仍是该国的实际领导人。

他的外交政策也远远超出了利比亚的疆界。卡扎菲支持各种革命运动和武装团体，干涉邻国事务，并试图增强的黎波里在非洲和中东的影响力。 这为他赢得了盟友，但同时也加剧了与西方各国政府的关系紧张。

卡扎菲为何成为美国的对手

20世纪70至80年代，华盛顿与的黎波里的对立日益加剧。 美国当局指责利比亚政权支持恐怖袭击，而卡扎菲则批评美国在中东的政策，并试图抵制美国在该地区的影响力。

其中最激烈的事件之一是1986年4月美军对利比亚目标的轰炸。 美国总统罗纳德·里根解释称，此次行动是对4月5日发生在西柏林La Belle迪斯科舞厅爆炸事件的回应，当时有美军官兵在场。该恐怖袭击造成两人死亡，另有200多人受伤。

1986年4月14日，里根在向美国民众发表的讲话中表示，美国掌握了利比亚政权参与此次袭击的证据。他称此次行动是对的黎波里支持恐怖主义行为的必要回应。 美国总统强调，打击目标是军事设施及华盛顿认为与恐怖活动有关的基础设施。

里根还警告称，如果针对美国公民的袭击持续下去，美国可能会再次动用武力。 他在对利比亚实施空袭后的讲话中阐明了华盛顿的官方立场：美国政府将卡扎菲视为对美国安全的威胁。

美国空军袭击了的黎波里和班加西的目标。打击对象包括军事机场、军营以及美国认为与支持恐怖主义有关的其他设施。 在行动中，美军损失了一架F-111战机及两名机组人员。

卡扎菲在轰炸中幸存并继续掌权。与此同时，这场冲突进一步巩固了他作为美国敌人的形象，利比亚也长期处于国际孤立之中。

1988年12月，泛美航空103号航班在苏格兰洛克比上空坠毁，成为又一个转折点。爆炸造成270人遇难——其中包括259名乘客和机组人员，以及地面上的11人。 调查将线索指向了利比亚情报机构，2001年，苏格兰法院裁定利比亚前情报人员阿卜杜勒巴塞特·阿尔-梅格拉希犯有谋杀罪。

利比亚对此次恐怖袭击的责任问题成为国际制裁的主要因素之一。 2003年，利比亚当局同意就泛美航空103号航班案中利比亚官员的行为承担责任，以解决遇难者家属的赔偿要求。

从孤立到合作：西方为何改变了对卡扎菲的态度

21世纪初，利比亚与西方国家的关系开始发生变化。卡扎菲试图摆脱国际孤立，其政府同意采取一系列措施，为解除制裁和恢复经济联系铺平了道路。

2003年12月，利比亚宣布放弃大规模杀伤性武器研发计划，并同意拆除相关设备和运载系统。美国和英国向该国派遣了专家，以核查这些承诺的履行情况。 利比亚当局还就化学和核计划问题与国际机构进行了合作。

美国国务院关于与利比亚关系的简报指出，的黎波里2003年12月决定放弃大规模杀伤性武器和导弹系统计划，为双边关系正常化奠定了基础。

2004年，华盛顿开始恢复与利比亚的外交和经济联系，并于2006年将其从“支持恐怖主义国家”名单中除名。 西方公司再次获得了在利比亚石油市场开展业务的更广阔空间。

因此，卡扎菲——这位1980年代曾是美国的主要对手之一——在随后的十年间，却在防止大规模杀伤性武器扩散、反恐以及能源合作等领域，成为了西方国家的合作伙伴。

然而，关系的正常化并不意味着利比亚的政治体制已变得民主。卡扎菲仍对权力保持个人控制，政治自由依然受到限制。正是这一体制在“阿拉伯之春”期间遭到了冲击。

“阿拉伯之春”：起义如何演变为战争

2011年2月，利比亚东部班加西爆发了针对卡扎菲政权的抗议活动。 这些示威活动发生在“阿拉伯之春”的更广泛背景下——这是一股席卷中东和北非多国的起义与抗议浪潮。

安全部队对示威者动用了武力。对峙迅速演变为武装起义，部分军人倒戈加入反对派阵营。国内由此形成了一支旨在推翻卡扎菲政权的势力。

利比亚领导人拒绝下台。其军队继续对反对派发动进攻，而政府针对反体制人士的声明和威胁，加剧了国际社会对平民可能遭受大规模伤亡的担忧。

2011年2月26日，联合国安理会通过第1970号决议，对利比亚实施武器禁运，并将该国局势移交国际刑事法院审理。 紧随其后的是3月17日通过的第1973号决议，该决议授权联合国会员国采取“一切必要措施”，以保护面临袭击威胁的平民和居民点。 与此同时，该文件明确排除了外国占领利比亚领土的可能性。

在关于通过第1973号决议的公告中，联合国指出，该决议获得了安理会十个成员国的支持，而巴西、中国、德国、印度和俄罗斯五个国家投了弃权票。

该决议为设立禁飞区及采取军事行动保护平民提供了法律依据。3月19日，国际联盟开始对卡扎菲部队发动打击，以阻止其向反政府武装据点推进。 行动初期由美国主导，随后指挥权移交给了北约。

北约行动：从保护平民到推翻政权

2011年3月31日，北约接管了在利比亚的国际军事行动指挥权，该行动被命名为“联合保护者”（Unified Protector）。 其官方任务包括执行武器禁运、维持禁飞区，以及保护平民免受政府军袭击。

北约空军袭击了军事设施、装备、指挥系统以及卡扎菲部队可用于对人口稠密地区发动袭击的阵地。 在海上，北约舰艇对船只的航行进行监控，以阻止武器和雇佣兵运往利比亚。

2011年6月，北约各国防长确认，只要平民仍面临威胁，行动就将继续进行。他们在联合声明中强调，行动的目的是制止暴力，并让利比亚人能够自主决定国家的未来。

然而，战局的演变逐渐使局势向反政府武装一方倾斜。 空袭削弱了政府军的军事能力，而反对派则向的黎波里推进。8月，反政府武装攻占了首都，此后卡扎菲失去了对该国大部分地区的控制。

他仅剩一小撮追随者，最终退守至家乡苏尔特，该地成为最后的抵抗据点之一。该城经历了激烈的战斗，前政权的部队被包围。

此后，英国议会对此次干预行动进行了批判性评估。2016年下议院外交事务委员会的报告指出，这项行动最初旨在保护平民而采取的有限干预， 逐渐演变为一项政权更迭政策，却缺乏在卡扎菲倒台后稳定利比亚局势的适当战略。

议会调查的结论指出，英国政府未对起义的性质进行充分分析，且依据的局势评估并不全面。 该委员会还得出结论认为，政权垮台后缺乏明确的战略，加剧了随后的政治和经济危机。

卡扎菲的最后一天

2011年10月20日，卡扎菲试图率车队离开苏尔特地区。 据北约称，当地时间上午8时30分左右，北约空军袭击了11辆武装军用车辆，这些车辆隶属于一个约75辆车组成的车队。

北约关于此次空袭的官方声明指出，该车队行驶速度极快，且搭载了大量武器和弹药。 首次打击后，车队四散奔逃，部分车辆继续前行。北约随后对该车队实施了二次打击。

北约强调，在袭击发生时并不知道卡扎菲身处车队之中。声明还指出，北约的目标并非针对特定个人，而是根据联合国关于保护平民的授权采取行动。

法国国防部长热拉尔·隆格当天表示，一架法国战机曾发射警告性炮火，以阻止试图离开苏尔特的车队。 据他称，法国的干预阻止了车队的行进，随后利比亚过渡政府的武装人员加入了行动。

指挥北约“统一保护者”行动的查尔斯·布沙尔中将在10月24日的简报会上解释说，北约此前并不知晓卡扎菲身处车队之中。 他表示，军方担心这支由武装车辆组成的车队可能会与该政权的其他残余势力汇合，从而再次对居民点构成威胁。

“我们完全不知道卡扎菲就在车上，”布沙尔在评论此次空袭的情况时解释道。据他介绍，行动的任务是将车队拆分成较小的群体并阻止其行进。

空袭后，卡扎菲及其追随者遭到了利比亚反政府武装的火力袭击。 据人权观察组织称，该集团中的一部分人试图躲在排水管附近。卡扎菲被发现时还活着，但身受重伤；武装分子开始殴打他并揪他的头发。他被俘后死亡的具体情况仍待调查。

卡扎菲的前专职司机胡奈什·纳斯尔曾为他服务近30年，他后来向记者透露，在卡扎菲被俘前不久曾见过这位利比亚领导人。他在接受《卫报》采访时回忆道：“到处都在爆炸。” 据这位司机称，卡扎菲看起来并不害怕，但似乎不知道接下来该怎么办。纳斯尔表示，他看到反政府武装在排水管附近包围了这位前领导人，随后他本人也遭到了殴打。

美国对穆阿迈尔·卡扎菲之死作何反应

在卡扎菲死亡的消息传出后，美国总统巴拉克·奥巴马在白宫发表了声明。 他称利比亚领导人的死亡标志着利比亚人民“漫长而痛苦的一章”的结束，并强调该国的未来现在将取决于利比亚人民自己。

奥巴马回顾道，在美国及其盟友介入之前，政府军已开始镇压起义，而国际社会当时担心平民会遭受大规模伤亡。 他还强调，在此次行动中，美军并未在利比亚境内部署地面部队，后续军事行动的主要作用由北约承担。

“今天，我们可以最终宣布，卡扎菲政权已经终结，”奥巴马于2011年10月20日表示。与此同时，他警告称，利比亚在建设新国家方面面临着艰巨的任务。

同一天，美国国务卿希拉里·克林顿在回应卡扎菲死亡的消息时，对记者开玩笑说：“我们来了，我们看见了，他死了”——这是对尤利乌斯·凯撒那句名言的改写。 随后，她在接受采访时表示支持对利比亚领导人死因展开调查，并呼吁等待调查结果。

卡扎菲是在被捕后被处决的吗

随着记录卡扎菲被俘瞬间的视频公开，关于其死亡合法性的质疑随之出现。 画面显示，这位前领导人被反政府武装俘获时仍活着，周围聚集着一群武装人员。随后，他的遗体被运往米苏拉塔，并在那里公开展示。

人权观察组织进行了独立调查，并于2012年10月发布了题为《独裁者的死亡：苏尔特血腥复仇》的报告。 该组织分析了视频记录、照片以及现场目击者的证词。

人权活动人士得出结论，卡扎菲被活捉后遭到殴打并受伤。 但他们无法最终确定，卡扎菲是死于殴打造成的伤势，还是死于随后遭受的枪伤。该组织呼吁对这起可能发生的法外处决进行全面调查。

报告还提及在苏尔特有数十名其他被拘留者死亡。人权观察记录了在反政府武装控制下可能发生处决的迹象，并指出利比亚当局未能对这些案件进行适当调查。

北约行动以何种结局收场

随着卡扎菲的死亡和苏尔特被攻占，北约开始撤出军事行动。2011年10月28日，北大西洋理事会确认了于当月底结束“统一保护者”行动的决定。 AWACS空中预警机的最后一次飞行于利比亚时间10月31日午夜进行。

根据北约官方数据，在行动期间，北约共执行了超过26,500次飞行任务，其中9,700多次为打击任务。此次行动持续了222天。

然而，政权的垮台并未给利比亚带来稳定。 卡扎菲死后，该国陷入了武装派别之间的斗争、政治体制的分裂、武器泛滥，以及围绕领土和石油资源控制权而爆发的新的冲突。 中央政府始终未能完全控制那些在推翻卡扎菲政权过程中发挥过作用的众多武装团体。

2016年，美国总统巴拉克·奥巴马在评估干预行动的后果时，批评欧洲盟友在卡扎菲倒台后对利比亚重建工作重视不足。 奥巴马指出，行动结束后缺乏适当的战略是西方对利比亚政策的主要问题之一。

卡扎菲的死亡结束了他长达42年的统治，但并未解决利比亚的关键问题。 这场以保护平民为名发起的军事行动虽帮助反政府武装推翻了卡扎菲政权，但国际合作伙伴却未能制定出有效的国家稳定计划。

在利比亚领导人遇害15年后，他的倒台仍然是最能说明问题的一个例子，说明通过武力手段实现政权更迭可能会导致长期的政治动荡。

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