19岁的萨尔茨堡红牛球员巴尔托什·马祖雷克可能会在波兰队对阵罗马尼亚的欧国联比赛中完成国家队首秀，比赛计划在罗马尼亚布加勒斯特举行。在这场定于周六20:45进行的比赛前，他与波兰队主教练扬·乌尔班一同参加了官方新闻发布会。

可能首秀前的情绪

马祖雷克表示，在可能迎来国家队首战前，他感受到的主要是兴奋而非紧张。他说，能够在大型体育场比赛是他开始踢足球的原因之一，因此这样的氛围会激励他。

Interia Sport 报道了这名年轻球员在赛前新闻发布会上的发言。该媒体指出，波兰队将在11月集训期间进行欧国联B级联赛最后两场比赛——对阵罗马尼亚和瑞典。

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入选之路

这名球员表示，就在一年前，他还会认为被征召进入波兰成年国家队是件很抽象的事。当时，据他自己所说，他在第三级别联赛中罚失了一粒点球，但他对自己的能力充满信心，并相信自己能够进入国家队。

马祖雷克没有在对阵罗马尼亚的比赛前作出具体承诺。他表示，如果获得机会，他将登场并展现自己最强的特点。

欧国联比赛的重要性

据该媒体消息，与罗马尼亚和瑞典的比赛结果将决定波兰队在欧国联中的最终排名，以及其在欧洲杯预选赛抽签中被分入的档次。

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